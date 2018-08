El Ayuntamiento de Cuéllar exige adecuar algunos locales usados como peñas Un grupo de jóvenes en el interior de uno de los locales utilizados durante las fiestas. / M. Rico En los últimos meses se han enviado cartas a propietarios, aunque todavía no han comenzado las inspecciones de la Policía Local MÓNICA RICO Cuéllar Viernes, 3 agosto 2018, 19:48

Como cada año durante los primeros días de agosto, los jóvenes de la localidad comienzan a preparar los locales de reunión que utilizarán como peñas durante las próximas fiestas de la villa, que se desarrollarán del 24 al 30 de agosto. Se trata, en su mayoría, de locales o cocheras en las que los más jóvenes suelen reunirse y degustan los tradicionales almuerzos que ayudan a reponer fuerzas durante las maratonianas jornadas festivas cuellaranas.

Para comprobar que estos locales se encuentran en perfecto estado para su uso, la Policía Local realiza cada año unas inspecciones a las peñas, que este año aún no han comenzado, puesto que parece que el período de búsqueda se ha retrasado o bien que los usuarios cada vez se adaptan más al plazo que el Ayuntamiento establece para la utilización de estos locales como peñas, que este año se sitúa entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, explicó el concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Marcos Rodríguez. Una vez que empiece la temporada, los agentes acudirán a los locales de reunión utilizados como peñas, donde realizarán una pequeña inspección y levantarán un acta. Se trata de constatar que en ese lugar existe un local que se utiliza para tal fin, para posteriormente dar cuenta de ello a la Oficina Técnica Municipal y a la Alcaldía de Cuéllar.

Con este acta no se trata de autorizar el uso del local, sino simplemente de dejar constancia de que se está utilizando como tal y de las características que reúne, señaló el el jefe de la Policía Local accidental, el oficial José María Pascual. Así, en cada una de las visitas se realizará una pequeña inspección ocular en la que los agentes levantan un acta, documento en el que se recogen los datos de la peña, los de una persona responsable o un representante y los del dueño del local, señalando también si el uso lo realiza un grupo de menores.

Los agentes también realizan una primera inspección visual, una revisión rápida sobre el estado del inmueble, donde se determina si se trata de una estructura nueva o de casa vieja, se incluye la superficie aproximada y se da cuenta de si cuenta con licencia de actividad o seguro, además de constatar si está en planta, bajo o sótano.

En el acta también se toma nota de si el lugar cuenta con agua corriente, aseos, electricidad, si existen cables por la superficie o una instalación empotrada. En definitiva, se recopila información para que, si existe algún defecto estructural a la vista, la Oficina Técnica del Ayuntamiento, en base a la información recogida en el acta, se encargue de realizar una revisión más completa.

Los agentes también toman nota del mobiliario existente en el interior, teniendo en cuenta principalmente si existen enseres susceptibles de propagar un incendio, tales como sofás o colchones, pero también de distintos electrodomésticos, como frigorífico o estufas. También se marca si el local cuenta con equipo de música o insonorización.

Para incluir en el expediente, los agentes que realizan la inspección también toman fotos del exterior, para que quede constancia de la ubicación exacta del local y, si se les da permiso, del interior. En el caso de que se determinen la existencia de muy malas condiciones, se urgiría a la evacuación del lugar.

El alcalde de la villa, Jesús García, apuntó que a lo largo de los últimos meses se ha requerido por carta a algunos propietarios que realizaran obras de mejora en algunos de sus locales utilizados como peñas, pues en caso contrario durante este año no se podrían utilizar como tal.

El año pasado, la Policía Local realizó un total de veintidós inspecciones a peñas, seis más que el año anterior, a pesar de que cada año se utilizan menos casas viejas en las que se encuentran mayores peligros. Este año comenzarán en los próximos días.

Quienes utilicen durante los próximos días, y a lo largo de las fiestas,sus locales de reunión como peñas, deberán recordar que no deben causar molestias a los vecinos por ruido, música o celebraciones y que no está permitido sacar mobiliario a la vía pública, además de que esta no se puede utilizar como estancia.

También queda prohibido depositar enseres en la vía pública, ni junto a los contenedores, una vez que finalice el período de apertura de la peña, por lo que se deberá utilizar el punto limpio para depositar los utensilios que no necesiten una vez que concluyan las fiestas.

En todo caso se deben extremar las precauciones, tanto con la electricidad como con el agua corriente, así como con aquellos aparatos, objetos o elementos susceptibles de originar un incendio, como velas, infiernillos, estufas, planchas eléctricas o resistencias.