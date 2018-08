El Ayuntamiento descarta la avería en el autobús accidentado en Vía Roma El autobús, empotrado entre el pretil y los coches estacionados tras el accidente. / Antonio Tanarro Los primeros informes apuntan a un posible fallo humano como causa del suceso ocurrido el martes en la avenida MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Miércoles, 15 agosto 2018, 22:06

Las cinco personas que resultaron heridas en el accidente del autobús urbano ocurrido el martes en Vía Roma evolucionan de forma favorable. También se encuentra mejor la conductora del autobús, que fue atendida por una crisis de ansiedad. este jueves comparecerán la alcaldesa, Clara Luquero, y el concejal de Tráfico, Ramón Muñoz-Torrero, para explicar las causas y el alcance del accidente, de acuerdo con los informes de la Policía Local, los bomberos y la empresa concesionaria del transporte municipal, Urbanos de Segovia. En los informes preliminares los técnicos descartan una avería en el autobús y apuntan a un posible fallo humano como causa del suceso; a la vez, la alcaldesa alaba el comportamiento de la conductora al tratar de subir al vehículo cuando descendía sin control por la avenida hasta que colisionó.

La evolución de las lesiones de los cinco heridos es favorable en todos los casos

Ya el martes por la noche, una vez despejada Vía Roma y retirados los vehículos, el Ayuntamiento publicó en una de sus cuentas en redes sociales que se descartaba la avería mecánica. «El autobús implicado en el suceso no tiene ningún problema mecánico. De hecho ha vuelto circulando a la base. La Policía Local investiga otras posibles causas del siniestro», fue la información facilitada en ese momento.

De hecho, un técnico de Urbanos de Segovia pudo arrancar y conducir el autobús a los talleres, al comprobar en el ordenador de a bordo que todos los sistemas funcionaban, por lo que se descartó utilizar la grúa.

Víctimas

Los heridos son un matrimonio de Murcia y su hijo de cinco años, que se encontraban haciendo turismo en la ciudad, y sus lesiones no revisten gravedad; el niño tenía un corte en una pierna, que le fue vendada, la madre una fractura de tobillo y el padre lesiones leves, pero ninguno pasó la noche en el Hospital. Sí quedó ingresado un varón de 68 años, vecino de Segovia, en observación y como medida precautoria porque relataba un dolor en el pecho; su esposa, la quinta herida, solo presentaba heridas leves.

Los cinco heridos no fueron atropellados por el autobús en la carrera sin control. Sus lesiones se produjeron cuando colisionó con los coches estacionados que lo detuvieron, pues todos trataron de protegerse en los huecos entre los turismos; el padre del niño tuvo habilidad para evitar daños mayores a su hijo que caminaba al lado, pues el carrito que llevaba la madre quedó aplastado.

La alcaldesa declinó ayer ampliar la información del accidente hasta contar con todos los informes. No obstante, confirmó que en principio la causa pudo ser un error humano fortuito y, tras recabar las primeras informaciones alabó el comportamiento de la conductora, «que intentó denodadamente subir el autobús a riesgo de su vida, pues fue despedida por el coche en dos ocasiones antes de la colisión».

Por hora no consta que hubiera pasajeros en el autobús, si bien algunos testigos indicaron que iban dos o tres personas. Muñoz-Torrero tampoco precisó este extremo, si bien comentó que la conductora bajó en la parada de inicio de Vía Roma, que ahora es la cabecera de la línea 2 de San Lorenzo y, aparte de que conectara o no el freno de mano, señaló que cuando los conductores dejan los vehículos normalmente no hay viajeros en el interior.