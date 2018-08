El Ayuntamiento de Chañe sufre un ataque cibernético Una usuaria navega por la página web del Ayuntamiento de Chañe. / El Norte Segovia Los contactos recibieron un email en el que la secretaria pedía una cantidad de dinero para solventar un problema ÁLVARO GÓMEZ Segovia Viernes, 24 agosto 2018, 19:11

El Ayuntamiento de Chañe ha sufrido un ataque cibernético en una de sus cuentas de correo electrónico que, tras ser pirateada, envió a algunos de sus contactos un email en el que en nombre de la secretaria-interventora del Consistorio se pedía ayuda económica para solventar un problema urgente. Para ello indica el mensaje que respondan a ese mismo correo y asegura que si envían el dinero se lo devolverán «lo más pronto posible». Al parecer,la cantidad que piden ingresar en una cuenta bancaria que indican es superior a los 1.400 euros.

El Ayuntamiento ha puesto las pertinentes denuncias ante la Guardia Civil y la Policía Nacional y por el momento desconocen si los contactos de la cuenta siguen recibiendo este mensaje. Lo que sí tienen claro es que no se ha enviado a todos los contactos ya que no ha llegado a otros correos de miembros del equipo de gobierno. En el Consistorio han asegurado que van a «poner los medios necesarios para que algo así no vuelva a pasar».

En un principio nadie se ha visto perjudicado con esta estafa, aunque han sido muchas las personas preocupadas que las mañanas del martes y el miércoles llamaron al Ayuntamiento para interesarse por María José, nombre de la secretaria que los 'hackers' han utilizado para pedir el dinero y que, según informan en el Consistorio, no tiene ningún tipo de problema. Los administrativos contestaron al aluvión de llamadas informando sobre lo sucedido y aconsejando a todo aquel que recibiera el mensaje que no lo abriera y lo eliminara.

Los administrativos del Ayuntamiento aún no han podido acceder a la cuenta, ya que cuando lo intentan les indican que para saber la nueva contraseña se enviará un mensaje a una cuenta de correo que no es suya. Por el momento no se tiene constancia de quién es el autor de este ataque informático. Tras denunciarlo ante la Guardia Civil y la Policía Local, trabajadores del Consistorio intentaron ponerse en contacto con Yahoo ya que el correo 'hackeado' era de sus dominios, pero no han recibido respuesta.

El objetivo actual del personal del Ayuntamiento es recuperar el poder de esta cuenta de correo debido a todo el contenido que tienen alojado en ella. Esta cuenta se creó hace más de 20 años y contiene correos y enlaces guardados desde entonces por lo que en el Ayuntamiento de Chañe esperan recuperar su control lo antes posible. Por el momento están utilizando otro correo que la Diputación de Segovia cedió al Consistorio de Chañe y al resto de municipios y que servirá hasta que logren recuperar la cuenta pirateada.