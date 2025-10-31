El Ayuntamiento acelera su incorporación a la sociedad del puerto seco de Segovia

El pleno ordinario de este mes de octubre del Ayuntamiento de la capital, que se celebrará este viernes, incluye en su orden del día la ... dación de cuenta de la propuesta de toma en consideración por parte de la corporación municipal de la memoria justificativa para la incorporación del Consistorio de la ciudad en la mercantil Segovia Intermodal mediante la asunción de participaciones sociales.

Esta sociedad está promovida por la Federación Empresarial Segoviana (Fes) para estudiar, promover y operar terminales de carga ferroviarias y viarias en la provincia y que tiene por objetivo impulsar la construcción de un puerto seco. El alcalde de la ciudad, José Mazarías, había avanzado hacía casi dos meses el paso que va a dar el pleno.

A raíz del cambio de planes y de 'trasladar' a La Costanilla el proyecto de expansión industrial que se había diseñado en Prado del Hoyo, el regidor había deslizado que en el momento en el que estuviera preparada la memoria, la incorporación del Ayuntamiento a Segovia Intermodal sería «inmediata». Pues bien, el documento está elaborado y la intención del equipo de gobierno municipal que lidera Mazarías es que en la siguiente sesión plenaria de la corporación, que sería la correspondiente al mes de noviembre, se encienda la luz verde para dar vía libre a la participación en la citada sociedad impulsada por la patronal provincial.

La cuantía económica que hace falta para entrar en el accionariado es de 50.000 euros, como se puso de manifiesto en los anteriores intentos que al final se fueron postergando.

Esta suma de fuerzas era una antigua demanda de la Federación Empresarial Segoviana. Su presidente, Andrés Ortega, había reclamado al Consistorio que se uniera y que pasara a formar parte con un porcentaje de participaciones en la mercantil que promueve la creación del puerto seco, primero en el frustrado intento del polígono de Prado del Hoyo, y ahora en la incipiente apuesta por La Costanilla para atraer y asentar nuevas actividades industriales dentro del término municipal de la capital segoviana.

El cambio en la definición del proyecto industrial ha acelerado el proceso, como dejó entrever el alcalde a principios del pasado mes de septiembre, cuando apuntó que con la aspiración de Prado del Hoyo todavía vigente, el Ayuntamiento estaba retrasando su decisión de participar en Segovia Intermodal.