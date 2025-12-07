Las ayudas para regenerar San Millán y El Salvador solo atraen a una de cada tres viviendas

El Ayuntamiento de Segovia da por buena la acogida que al final ha tenido la línea de subvenciones procedentes de los fondos europeos Next Generation ... destinadas a costear la primera fase de obras a ejecutar en los catalogados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), una versión actualizada de las que antes se conocían como Áreas de Rehabilitación Urbana (ARUs) que ya se aplicaron previamente en determinadas comunidades de propietarios de algunos barrios de la ciudad, en sectores, por ejemplo, de San José o de las Canonjías.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González-Salamanca, califica los resultados conseguidos tanto en San Millán como en El Salvador de «satisfactorios, a pesar de los problemas que hubo especialmente al principio con los vecinos, que no veían las posibilidades» que brinda el programa suscrito entre alcalde de Segovia, José Mazarías, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en abril de 2024. «Estaban preocupados» y les asaltaban muchas dudas. De ahí las reuniones informativas mantenidas entre representantes municipales y residentes en los barrios designados, unos encuentros que comenzaron en el último trimestre de 2024, ya que fue en septiembre del año pasado cuando el Consistorio abrió el periodo de solicitudes para adherirse a las subvenciones.

El tiempo previsto para la inscripción ha expirado ahora, el pasado 30 de noviembre. Las conclusiones y las cifras que extrae González-Salamanca, con los datos casi recién salidos del horno, son «provisionales», matiza; pero para el también primer teniente de alcalde demuestran «el esfuerzo que han hecho los vecinos» que han cumplido las condiciones de las bases y se han apuntado al programa con el objetivo de rehabilitar sus inmuebles y mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la conservación de los bloques de hogares que finalmente se beneficiarán de la inyección financiera canalizada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos. Ese sacrificio al que se refiere es económico.

Al desgranar las peticiones tramitadas, el propio concejal deja entrever un comportamiento algo dispar entre los dos barrios a los que se dirigía esta primera fase de las ayudas económicas que, aunque contaban con los fondos europeos y con la aportación del Ayuntamiento de Segovia, no cubrían todo el coste. El resto de la inversión correspondía a los beneficiarios. Los hogares que se vieran favorecidos tenían que asumir una parte en el reparto de la tarta del gasto.

Este era, precisamente, uno de los principales inconvenientes que dedujeron en el inicio los representantes vecinales. El hecho de adelantar las cuantías no estaba del todo bien visto y sembraba las mayores reticencias, como se expuso en los encuentros informativos entre el Ayuntamiento y los residentes que podían aspirar a la financiación europea. Unas objeciones que también tiene en cuenta Alejandro González-Salamanca en su análisis.

93 de 284 inmuebles

Mientras la participación final del Entorno Residencial de Rehabilitación Urbana de San Millán se concreta en que 56 viviendas de nueve edificios son las que, de manera provisional, pasan el corte al solicitar su adscripción, en el caso de El Salvador el volumen de solicitudes gestionadas es más modesto. Según el concejal de Urbanismo y Patrimonio, son 37 inmuebles de seis bloques los que han pedido el acceso a las ayudas económicas para sufragar una parte de las obras que se ejecutarán con la misión de «mejorar su eficiencia energética y, por tanto, impulsar el ahorro de las familias y su calidad de vida», defiende el primer teniente de alcalde al recordar el 'leit motiv' del proyecto actualizado de subvenciones, heredero de las anteriores Áreas de Regeneración Urbana.

Por partes. Cuando echó a caminar esta fase del programa, se partía de unos presupuestos y de unos parques de viviendas cuantificados. Tal y como figura en las fichas técnicas elaboradas por el Ayuntamiento de Segovia para integrarlas en la documentación de las bases que regulaban el acceso a las ayudas, en San Millán el objetivo máximo sobre el que se actuaba era de 108 viviendas. En El Salvador, este total ascendía hasta 176. Juntos los dos barrios, la propuesta para la primera fase del programa de rehabilitación abarcaba 284 inmuebles susceptibles de pedir la financiación.

Cómo ha sido la acogida del programa

Por lo tanto, los números de González-Salamanca revelan que, al expirar el plazo, en San Millán se ha llegado algo más de la mitad del parque residencial del entorno seleccionado por la Junta de Castilla y León en abril del pasado año, cuando se presentaron las medidas. Más concretamente, al 51,8% de los pisos incluidos en la primera fase del programa.

Más tibia ha sido la respuesta en el barrio de El Salvador. Las peticiones que recogen los datos facilitados por el responsable municipal equivalen a una cobertura del 21% de todas las viviendas encuadradas dentro del plan original.

Si se suman ambos arrabales, las solicitudes registradas al final de la convocatoria son prácticamente una de cada tres posibles de las que partía el programa: 93 de un total de 284 de haberse completado al 100% la línea abierta de subvenciones.

Estas peticiones se reflejan también los importes presupuestados y en los que al final se van a asignar acorde con las solicitudes recibidas y aprobadas. Por lógica, al ser menos las reformas solicitadas que entran en el programa de los entornos de rehabilitación, el montante se ajusta y se reduce conforme al que había consignado en un principio. Esto da lugar a que haya una diferencia, tanto en la inversión procedente del plan Next Generation como en la que sale de las arcas del Ayuntamiento de la capital segoviana.

Los importes de San Millán

González-Salamanca detalla que en el ERRP de San Millán, el coste presupuestado de las obras correspondiente a los fondos europeos era de 973.232 euros para la primera fase de la planificación, mientras que el importe solicitado es de 811.074,3. Es decir, queda un 'remanente' sin gastar de 162.157,1 euros. A esta cuantía hay que añadir el sobrante de las cuentas del Consistorio, que tenía prevista una consignación de 309.825 euros, que se queda de momento en 289.170, que es la cuantidad pedida por quienes se han adherido al programa de subvenciones encaminado a ayudar a sufragar las intervenciones de rehabilitación que se proyecten en cada bloque.

De los 1.283.057 euros que había presupuestados entre las dos vías de cofinanciación, la europea y la municipal, se han solicitado actuaciones por un valor de 1,1 millones. Por lo tanto, si se suman las dos partidas que han quedado sin demanda, en San Millán se quedan en compás de espera 182.812 euros.

Las cantidades en El Salvador

En lo que respecta a El Salvador, como las viviendas aspirantes son menos que en el otro entorno residencial, la diferencia entre lo presupuestado y lo solicitado es más cuantiosa. El concejal de Urbanismo y Patrimonio de la ciudad precisa que el montante económico programado para los fondos europeos era de 1.044.822 euros, a los que se sumaban otros 251.469 de la aportación presupuestada por el Ayuntamiento al diseñar la línea de ayudas. En total, casi 1,3 millones de euros en la primera fase de la iniciativa. Sin embargo, hay que adecuar las cuantías a las peticiones tramitadas.

Así, el caudal Next Generation se queda en 509.931,66 euros, según las solicitudes gestionadas, mientras que las arcas del Consistorio rebajan a 117.240,42 euros el importe a desembolsar para sufragar la parte de las subvenciones pedidas por los participantes de El Salvador.

Las restas entre lo presupuestado y lo solicitado y la posterior suma de esos resultados arrojan un monto total de 669.109,12 euros, que es lo que se deja de gastar en esta primera fase del entorno residencial de rehabilitación de este barrio. De los fondos europeos, 534.880,34 euros; y del Ayuntamiento de la ciudad, 134.228,78.

Entre San Millán y El Salvador, el programa de ayudas genera un sobrante de 851.921,12 euros, lo que significa que los particulares que se han adherido provisionalmente a la línea de subvenciones para, por ejemplo, mejorar el aislamiento de sus viviendas o para colocar un ascensor que facilite la accesibilidad, han solicitado el una tercera parte de la financiación que se había puesto en juego.