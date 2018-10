Una avería deja sin agua durante horas a 300 viviendas de Nueva Segovia La concejala Paloma Maroto. El Norte El suministro fue restablecido tras aislar la tubería afectada, que será analizada el lunes para ver si es necesario cambiar otras colindantes EL NORTE Segovia Sábado, 27 octubre 2018, 14:08

Cerca de 300 viviendas en el barrio de Nueva Segovia se quedaron ayer sin agua durante horas debido a la avería de una tubería. El suministro dejó de funcionar por la mañana en las plazas Mester de Clerecía y de Juglaría, lo que afectó a 24 portales. Los operarios municipales se acercaron a media mañana a analizar el problema y el equipo de gobierno decidió que el servicio de bomberos proporcionara agua potable a los vecinos afectados durante la ejecución de los trabajos. El Ayuntamiento informó de que a las 15:00 y a las 19:00 horas acudirían los bomberos, «aunque está garantizado el abastecimiento en horas sucesivas si fuera necesario». A las tres de la tarde sí acudieron para facilitar agua potable a los afectados por la avería, pero no fue necesario que volvieran a las siete ya que el problema se solucionó aproximadamente a las 16:30 horas. Hasta la zona se acercó Paloma Maroto, concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, quien aclara que no se ha resuelto la avería principal, pero sí ha sido posible que los operarios municipales aislaran la zona para suministrar agua a los diferentes bloques.

Dificultades en el acceso

La red afectada se encuentra a unos tres metros de profundidad, lo que dificultó notablemente la localización de la avería y su reparación. A eso hay que unir que las previsiones meteorológicas para el fin de semana no son las más adecuadas para trabajar, por lo que los responsables de la Concejalía han decidido aplazarlo al lunes. «Es complicado porque, al estar tan profundo, hay que meter mucho la máquina», explica Maroto, quien añade que «si el tiempo encima es malo tienes que tabicar un poco para que no haya problema de hundimiento». La concejala considera que, «al no haber necesidad de intervenir de urgencia, porque los vecinos ya tienen agua, no nos íbamos a meter por la noche a hacer la obra con la predisposición que tenemos con el tiempo».

Además, el aplazamiento hasta el lunes permitirá a la responsable de Obras,Servicios e Infraestructuras y a los técnicos del área dilucidar si cambiar la tubería afectada o ampliar el saneamiento de la zona. «Al estar cortado y tener la gente agua, podremos trabajar sin necesidad, a priori, de quitar el suministro», declara Maroto, y explica que «vamos a plantearnos si cambiamos solo esa parte o alguna más». «Hay que pensar que es lo que más nos interesa antes de ponerse y tomar la decisión correcta», concluye.

Por su parte, Francisco Fernández, presidente de la asociación de vecinos del barrio de Nueva Segovia, no pudo acudir a la zona afectada porque se encuentra en un viaje organizado por la asociación en Aragón. Fue informado mientras se encontraba entre la sierra de Huesca y el municipio de Jaca junto al centenar de vecinos que han aprovechado el puente de San Frutos para salir de la ciudad. «Tanto la alcaldesa,Clara Luquero como la concejala me han ido informando del avance en los arreglos de la avería.Ya hay suministro para los vecinos y esperemos que se solucione lo antes posible», declaró Fernández.