La ausencia de los peñistas reduce las fiestas de Nueva Segovia a la procesión y la paella popular Procesión de SanMateo en las fiestas del año pasado. / E. N. La Asociación de Vecinos reclama una reducción de la velocidad en algunas de las calles y un centro de reunión para los mayores MARÍA SOPENA Segovia Domingo, 1 septiembre 2019, 11:47

Las fiestas del barrio de Nueva Segovia, en honor a San Mateo, se centrarán este año en los actos religiosos. La misa y la posterior procesión acompañada de la música de dulzainas y tamboriles será el acto central de este domingo. Este año, la Asociación de Vecinos ha colaborado con la parroquia para dar un refresco y unos aperitivos al final de la procesión, «para crear más hermandad entre los vecinos», declara su presidente, Francisco Fernández-Caro. En lugar de la judiada que se celebraba todos los años, la Cofradía de La Flagelación preparará una paella a las tres de la tarde en el Parque del Reloj con el objetivo de recaudar fondos para arreglar el paso con el que desfilan en la Semana Santa de Segovia. Pero el barrio más joven de la ciudad tendrá unas fiestas con poca implicación de la juventud.

En enero la directiva vecinal volverá a reunirse con las peñas para tratar de que no se pierdan los festejos

La directiva de la asociación vecinal ha mantenido varias reuniones con los peñistas para evitar que sigan sin realizarse más festejos durante el día de San Mateo y con el fin de que no se pierdan estas fiestas. «En principio dijeron que se iban a animar y nosotros les tendimos la mano para que todo fuera posible, pero finalmente se han echado para atrás», añade Fernández-Caro.

El pasado 8 de junio, la asociación organizó una verbena por el Día del Vecino «con un dinero que sobró de las anteriores fiestas y contratamos a la orquesta Pikante», cuenta el presidente, quien aclara que antes se les ofreció este dinero a los peñistas para ayudarles a organizar las fiestas. «Desde la Asociación podemos ayudar pero no podemos hacer las fiestas nosotros», cuenta Fernández-Caro, que manifiesta su pesar por la pérdida de los festejos.

No van a dejar de intentarlo, y en enero del año próximo empezarán a reunirse con los peñistas con el objetivo de crear una comisión de festejos que organice las fiestas de 2020. «Está difícil, pero vamos a intentarlo».

Necesidades

Mientras celebra las fiestas, la directiva del barrio no olvida reclamar varias actuaciones por parte del Ayuntamiento. «Nueva Segovia tiene mucho tráfico y los coches van a velocidades muy rápidas», cuenta el presidente de la asociación, que pide la reducción de la velocidad de 50 a 30 kilómetros en algunos de los tramos como la Calle Gerardo Diego o la de Vicente Aleixandre.

La Asociación de Vecinos se encuentra redactando el escrito que va a enviar al Ayuntamiento: «Tienen información, pero no es oficial, en una semana hemos tenido otros dos atropellos». Otra de los peticiones que hacen desde el barrio es la de disponer de un lugar para que los mayores del barrio puedan reunirse a charlar, a pasar el rato o a jugar entre ellos. «Estamos detrás de ello, aunque es un barrio en general de gente joven», destaca el presidente, quien añade que también han solicitado la adaptación de un terreno del Parque del Reloj para convertirlo en una zona de juegos para niños.

Arrastran además desde hace tiempo la petición para poner el nombre de su anterior párroco, Hipólito Prieto, en una de las calles del barrio. «Este tema va despacio», aclara Fernández-Caro. «Enviamos al Ayuntamiento un escrito de varias asociaciones pidiéndolo, entre ellas la de vecinos, la de amas de casa, la iglesia y catequistas, y esperamos que no haya caído en saco roto». En ese escrito se daban dos opciones de posibles calles, una de ellas la Travesía de los Poetas, detrás de la iglesia por donde pasa la procesión, «ahí que no hay ninguna vivienda, no hay inconveniente para que los vecinos tengan que cambiar de dirección postal». La otra opción es una plaza que se encuentra entre la parcela en la que se va a construir el futuro centro de salud y el instituto, donde tampoco hay viviendas.

Centro de salud

Y respecto a otra de las reivindicaciones de los vecinos de Nueva Segovia, la construcción del Centro de Salud Segovia IV, Fernández-Caro asegura que, según tienen entendido, el proyecto «va bastante avanzado». En el terreno ya se han realizado unas catas y pruebas arqueológicas para asegurarse de que es posible construir encima. «Está en marcha y la empresa constructora lo tiene firmado ya, es una cosa que ya no puede ir hacia atrás», concluye el presidente de los vecinos.