El aumento de las liberaciones en el Ayuntamiento de Segovia eleva los sueldos de los concejales de 314.000 a 530.000 euros

El primer pleno ordinario de la nueva corporación municipal del Ayuntamiento de Segovia ha servido para certificar el aumento de las liberaciones con respecto al mandato anterior y, por consiguiente, una subida de las retribuciones a percibir por los concejales que tendrán dedicación exclusiva o parcial. El montante total que cobrarán los ediles pasa de 314.000 a 530.000 euros anuales, según se ha especificado durante la sesión.

El dictamen sobre la determinación de los cargos con dedicación, la creación de plazas de personal eventual o de confianza y la modificación de las bases de ejecución de presupuestos de este año ha sido aprobado gracias a la suma de los votos de los diez miembros del grupo socialista, mayoritario en el gobierno del Ayuntamiento, y de los nueve concejales de la bancada del Partido Popular, principal formación en al oposición.

Sin embargo, los dos representantes de Izquierda Unida (IU), socio del PSOE en el equipo de gobierno, han votado en contra de la subida de las retribuciones. Lo mismo que han hecho los tres ediles de Ciudadanos y el concejal de Podemos-Equo, Guillermo San Juan, quien ha considerado excesiva la subida pactada.

En el debate previo a la votación, el portavoz del PP municipal, Pablo Pérez, ha recriminado a los representantes de IU y de Podemos-Equo su ejercicio de «demagogia» al no respaldar las liberaciones propuestas, ya que, a juicio del concejal popular, son los más beneficiados. El portavoz de las siglas moradas, Guillermo San Juan, le ha replicado que ya le hubiera gustado haber conseguido una mayor representación en la corporación para no tener que asumir todas asistencias a comisiones.

La alcaldesa cobrará fijo 61-169 euros al año

Por su parte, Cs se ha opuesto al dictamen al haber juntado en la misma cesta las dedicaciones de los cargos y la creación de plazas de personal eventual. Asimismo, la formación naranja en el Consistorio, liderada por Noemí Otero, ha argumentado su rechazo en que el sueldo que ya estaba establecido para los puestos con dedicación exclusiva, como el de la alcaldesa, ya era demasiado elevado en comparación con otros salarios fijos de homólogos de Luquero en ciudades de características similares.

El dictamen aprobado establece que hay cinco puestos con una liberación total. Además de la regidora, que percibirá 61.169,78 euros al año por su trabajo al frente de la gestión municipal, también tendrán dedicación absoluta las concejalas de Deportes, Cultura y Seguridad, Marian Rueda, Gina Aguiar y Raquel de Frutos, respectivamente; a las que hay que añadir al edil de Medio Ambiente y Juventud y portavoz del grupo de IU, Ángel Galindo. Rueda cobrará casi 53.638 euros anuales; mientras que el resto de componentes del equipo de gobierno con liberación total contarán con un sueldo fijo de 50.000 euros.

En cuanto a los liberados parcialmente, la nómina anual de Clara Martín, actual concejala de Urbanismo y Patrimonio Histórico, ascenderá a 45.000 euros, al optar por una dedicación del 90%. Otros dos compañeros en el equipo de gobierno, como son Andrés Torquemada y Ana Peñalosa, trabajarán con una liberación del 80%, por lo que su sueldo en el Ayuntamiento será de 40.000 euros. Cierran la lista de cargos de la corporación con dedicación parcial tres concejales que estarán al 60%, cuyo salario fijo por este concepto al cabo de cada ejercicio será de 30.000 euros.

A diferencia de otros mandatos, estas retribuciones no se corresponderán con las portavocías de las formaciones, ya que en las filas populares será José Luis Huertas, y no Pablo Pérez, quien cobre por su trabajo en el Municipio. En cuanto a Ciudadanos, está por decidir el receptor de la nómina como edil con una liberación del 60%. Y el único representante de Podemos-Equo ya ha expresado su intención de no liberarse por el momento, aunque el desarrollo de su labor municipal dirá si al final hace uso de esa dedicación.

Complementos

Al igual que el resto de miembros de la corporación que no estarán liberados ni total ni parcialmente, San Juan cobrará las cantidades estipuladas también en el dictamen aprobado correspondientes a dietas por asistencia a órganos colegiados y de gobierno. Así, esta remuneración sube en algunas variables. En concreto, por la asistencia a la junta de gobierno local, que pasa de 125 a 150 euros, y por acudir a las comisiones informativas y órganos asimilados, que pasa de 100 a 125 euros.

El resto de órganos y complementos, como puede ser el pleno, la junta de portavoces, la mesa de contratación o la junta del Instituto Municipal de Deportes mantienen las mismas 'tarifas' a percibir por los concejales, que son de 200, 100, 100 y 75 euros, respectivamente. En cuanto a la celebración de matrimonios civiles, tampoco varían los 100 euros que cobran los ediles que ofician estas ceremonias.