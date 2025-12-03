La Audiencia señala para el 27 de enero el juicio por abusos sexuales a una menor

La Audiencia Provincial de Segovia ha acogido este martes la audiencia previa del procedimiento abreviado contra un hombre acusado de un delito de abuso ... sexual a menor de dieciséis años.

Según los hechos denunciados, que tuvieron lugar en la provincia en agosto de 2021, el procesado habría abusado sexualmente de la víctima, que entonces tenía trece años (actualmente diecisiete), aprovechando un momento en que ambos se quedaron solos durante un receso en una salida al campo organizada por dos familias amigas.

En la comparecencia de este lunes, la Fiscalía y la acusación particular han mantenido su petición de apertura de juicio oral, mientras que la defensa no se ha opuesto a su celebración. El tribunal ha señalado la vista oral para el próximo 27 de enero de 2026 a las 9:30 horas. Se celebrará una única sesión en la que se practicarán todas las pruebas. A petición de la acusación particular, y sin oposición de la defensa, la víctima declarará desde una sala anexa a través de videoconferencia, a fin de evitar así el contacto visual con el acusado y prevenir una posible revictimización.

El acusado permanece en libertad provisional y, según ha trascendido, desde el día siguiente a la denuncia recibe tratamiento psiquiátrico. El juicio quedará visto para sentencia el mismo 27 de enero tras la práctica de la prueba testifical y pericial propuesta por las partes.