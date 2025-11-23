El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El segoviano Fabián Urzain, perseguido por dos rivales durante un encuentro con el Deportivo Fabril. RCD
Fabián Urzain | Jugador segoviano del Deportivo de La Coruña

«En el Atleti no se acababa todo, aquí he vuelto a recuperar la felicidad»

Fútbol ·

El extremo del Fabril, que jugó como infantil en la Segoviana, a la que recibe en el duelo estelar del grupo, está feliz en La Coruña y no celebrará si marca gol

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:12

Comenta

Fabián Urzain tenía claro desde su más tierna infancia que quería ser futbolista. El dónde era lo de menos. Una misión en la que sigue ... embarcado a los 21 años, repescado por uno de los mejores filiales de España, el Deportivo Fabril, tras no ver salida en el Atlético de Madrid. El destino le ha llevado a medirse este domingo, a partir de las 18:00 horas, en la Ciudad Deportiva de Abegondo a la Gimnástica Segoviana, el club en el que militó un año como infantil, además de ejercer de recogepelotas en La Albuera. «Siempre lo he dicho, si la Segoviana estuviese en Primera o Segunda a mí me hubiese encantado estar en el equipo de mi ciudad. Ojalá se diese algún día». Por eso responde sin duda a la pregunta de la semana, tanto en casa como en el vestuario. ¿Qué hará si marca un gol? «Nada, eso no se celebra. Hay que respetar. Aunque haya estado un año, siempre he estado pendiente de mi Segoviana».

