Guerra contra el centenar de casas rurales ilegales en Segovia Turistas en Cuéllar. / Mónica Rico El sector pide a la Junta que exija a los portales 'on line' que solo incluyan entre sus contenidos a aquellos negocios que disponen de la autorización de la comunidad autónoma EL NORTE Segovia Viernes, 27 julio 2018, 17:54

La Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia ha exigido a la Junta de Castilla y León que tome medidas «ante la existencia de más de un centenar de alojamientos turísticos no autorizados en la provincia». Plataformas 'on line' como Airbnb, Homeaway o Tripadvisor, entre otras, «están publicitando este tipo de viviendas», según advierte la asociación que preside Domingo Asenjo. A su juicio, la Junta debería de exigir a estos portales «que solo publiquen entre sus contenidos aquellos alojamientos que dispongan del número de autorización correspondiente a la comunidad autónoma». La asociación recuerda que en la provincia hay 700 alojamientos turísticos legales, entre casas rurales, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico, que cumplen con sus obligaciones de prestaciones, seguridad y hacienda y que son los más perjudicados por esta situación. «Los alojamientos legales están creando una imagen de calidad y prestigio que no se puede arriesgar con los más de un centenar de propiedades turísticas ilegales», señala Asenjo. El problema, afirma, es que se publicitan y se alquilan en las mismas condiciones que las cumplen con la normativa, «pero sin que nadie controle la calidad ni la seguridad. Además, tampoco pagan impuestos», lamenta.

El presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia ya anunció a finales del mes pasado que la batalla contra la proliferación de este tipo de negocios se iba a intensificar. De hecho, ya se ha hablado con la Guardia Civil para reforzar la vigilancia sobre los establecimientos que funcionan al margen de la norma. Es más, el Instituto Armado se lo ha tomado como «un asunto de seguridad ciudadana», aseveró el presidente de los industriales del turismo rural en la provincia. Y es que, entre las obligaciones que esquivan los negocios que se ofertan y trabajan de manera ilegal, está la de informar sobre los inquilinos que alojan, puso de relieve Asenjo.

Ayer mismo, la asociación presentó un escrito en el Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Junta con una relación de más de treinta alojamientos turísticos ilegales en la provincia.El colectivo reclama a la Administración autonómica que «se tomen las medidas administrativas de cierre y sancionadoras pertinentes, en base a la legislación vigente».Asenjo pone de ejemplo comunidades como Cataluña, Valencia y Baleares, «donde los gobiernos autonómicos ya han conseguido que las plataformas de alojamientos turísticos no publiciten a los que no tengan la obligatoria autorización».