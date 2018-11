La Asociación Andrés Laguna alerta de los «errores graves» en la merienda infantil Un niño se dispone a coger un batido. / Tanarro El colectivo clausuró ayer la Semana de Alimentación Saludable, en la que han participado más de doscientos niños EL NORTE Segovia Lunes, 12 noviembre 2018, 11:58

Casi el 84% de los niños españoles de entre tres y seis años no meriendan todos los días, y aquellos que lo hacen no cubren las recomendaciones nutricionales necesarias, según las conclusiones del estudio realizado por la Universidad de Zaragoza con la participación de 2.851 chavales de entre 3 y 12 años. Promover el debate sobre la merienda, «como una comida que se toma en no mucha cantidad pero en la que suelen aparecer errores graves, con alta proporción de alimentos y bebidas no saludables», ha sido el objetivo de la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud, que clausuró ayer su Semana de la Alimentación Saludable.

La gincana prevista en el Parque del Reloj de Nueva Segovia para cerrar estas jornadas, en las que han participado alrededor de doscientos escolares, además de estudiantes de Formación Profesional y universitarios, tuvo que sustituirse por una actividad en el pabellón Pedro Delgado como consecuencia de la lluvia.

La Asociación Andrés Laguna propone esta actividad en el marco de la Escuela Municipal de Salud de Segovia, con el fin de promover los hábitos saludables de alimentación desde la edad infantil.