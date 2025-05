Asia revienta el mercado: «La gente se ha hecho viajera»

La transición de la pandemia ha servido para consolidar Asia como destino de cabecera para los grandes viajes de los segovianos. «Ha reventado. Antes era ... un destino para cuatro aventureros y ahora, para nosotros, es todo», resume el presidente de la Asociación Segoviana de Agencias de Viajes, Luis García-Patiño. No solo hablamos de viajes de novios, sino reservas de todo tipo de grupos: Japón, China o Tailandia. África también despunta, pero en una escala mucho menor.

Ha habido un cambio de hábitos y los jóvenes anticipan grandes viajes que generaciones previas dejaban para más adelante. «La gente se ha hecho viajera. Antes lo hacían cuando tenían pasta y ahora es una preferencia, se lo quitarán de otro lado». Sigue siendo un ocio muy ligado al poder adquisitivo, la diferencia entre pagarse un vuelo a China o una semana en Torremolinos. «Tanto los precios como el movimiento que hay, por lo menos en nuestro país, obedecen a que la gente se ha soltado». Su resumen es que la franja de edades y los destinos «no tienen nada que ver» con las de hace 20 años. «Antes, en la época de Curro, lo más lejos era irse al Caribe; ahora es como irse a Canarias. La gente sigue yendo porque es un destino barato y si quieres hacer playa te sale casi mejor que irte a Cádiz en julio».

Así que el destino en boga en Asia, el atractivo del cambio de cultura. «A mí me pasa, me sigue sorprendiendo cada vez que voy». Una demanda global. «De Japón no sé los que tenemos este año… Si te digo más de 70 plazas individuales, que no te extrañe. Es casi lo que se hacía al Caribe». Está por ver si el nuevo panorama internacional con el regreso de Donald Trump a la presencia de Estados Unidos modifica el mapa; si acaso podría servir para agudizar una tendencia que ya está en marcha desde hace unos años, pues el país de las barras y estrellas suscita menos interés que oriente.

Esa elevada demanda de viajes ha puesto este año los precios «por las nubes». También en casa, especialmente en los alojamientos. «Los precios de Madrid y Barcelona me parecen escandalosos, no estamos hablando del Ritz o del Palace. Son de tipo medio. Y que te salgan las noches entre 200 y 300 euros porque siempre están llenos... no lo he visto en mi vida». Las agencias trabajan mucho con congresos, pero querrían más pernoctaciones.

«Me gustaría traer más a Segovia, pero aquí solo vienen a pasar el día. Aquí está siempre fuerte el fin de semana, pero a diario se sufre mucho. Por más que luchamos, tener a Madrid al lado es un perjuicio para nosotros». También abogan por aumentar la industria local, algo que llevaría aparejado un mayor tránsito de ejecutivos y empleados. Así las cosas, la ciudad es un lugar ideal para eventos de tamaño medio, en torno al medio centenar de personas, pero no tiene suficiente infraestructura para formatos de, pongamos, 400.