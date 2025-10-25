El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un técnico de mantenimiento revisa un ascensor en Segovia capital. Antonio Tanarro

El 30% de los ascensores revisados en Segovia tenían algún defecto de seguridad

Las inspecciones están dirigidas a certificar la adaptación de los elevadores a la nueva normativa que entró en vigor en 2024

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:06

Comenta

Ha comenzado la cuenta atrás para adaptar los ascensores segovianos a la nueva normativa de seguridad. Muchas comunidades de propietarios ya han iniciado las labores ... correspondientes para cumplir con las «medidas mínimas obligatorias», mientras que otros colectivos esperan la aprobación de proyectos que permitan reducir los costes que requiere la actualización de los elevadores en sus edificios. A día de hoy, tan solo el 40% del parque provincial han solicitado someterse a la revisión exigida en el reglamento. Y tres de cada diez inspecciones realizadas han arrojado algún tipo de defecto que debe subsanarse lo antes posible si los interesados quieren evitar que los ascensores queden fuera de servicio.

