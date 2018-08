El artillero segoviano que salvó la vida a una bañista en Galicia Exterior de la Academia de Artillería. / Antonio Tanarro «Ante una situación así no te paras a pensar; actúas, y más en mi profesión», asegura el sargento alumno Miguel Barreiro SUSANA CASTILLEJO Segovia Sábado, 25 agosto 2018, 11:27

Un artillero de la Academia segoviana rescató hace justo una semana a una mujer de unos 70 años en la playa de Villagarcía de Arosa (Pontevedra) mientras se bañaba en una zona de arenal próxima al lavadero que hay en el paseo marítimo de Carril. Al parecer, la mujer perdió el conocimiento por un momento y solicitó ayuda a las personas que en ese instante se encontraban en la orilla.

El sargento alumno Miguel Barreiro, junto con otro joven, no se lo pensaron. Nada más ver lo que estaba ocurriendo, salieron en su auxilio. «Vi que alguien pedía ayuda, no sabía si era una mujer, un hombre o un niño. Me metí a rescatarlo y vi que necesitaba salir del agua rápidamente», explica. Entre los dos sacaron a la mujer del agua. Ya en la arena, fue atendida rápidamente por una enfermera y un técnico sanitario que se encontraban en la playa situada a pocos metros del suceso. «Al ver que la estaban atendiendo decidí ir corriendo hasta el puesto de socorrismo que estaba en la playa de al lado para buscar más medios», añade Barreiro al relato del salvamento. También se alertó al 061 y al Servicio Municipal de Emergencias, que se desplazaron hasta el lugar del suceso.

«No llegó a perder el pulso»

«La mujer se desvaneció en el agua, pero no llegó a perder el pulso en ningún momento y fue recuperando la consciencia poco a poco en la arena a medida que la atendían», revela el sargento alumno Barreiro. Poco después, recuperó el conocimiento y fue trasladada por los servicios sanitarios en ambulancia al Hospital do Salnés, donde se mantuvo en observación.

El sargento alumno de Artillería, Miguel Barreiro / .

Miguel Barreiro , de la cuadragésimo cuarta promoción de la escala de suboficiales, se encontraba de vacaciones en Galicia cuando se encontró en la tesitura de salvar una vida. «Ante una situación así te sientes orgulloso; pero es algo que no te paras a pensar, actúas y más en mi profesión», concluye el sargento. El próximo día 5 de septiembre se incorporará de nuevo a la Academia de Artillería de Segovia para continuar con su formación.