Argumentos a favor y en contra de repetir el examen de conducción de los bomberos

Los opositores a bombero defienden su causa en el anonimato por miedo a represalias. «Hay una parte subjetiva a la hora de evaluar; ha rozado ... el cono, ha cambiado bien la marcha… prefiero evitármela». Una cosa es la letra de los procesos, ese acceso en términos de igualdad a una plaza de funcionario, y otra es el margen de interpretación de quien los aplica. Y lo cierto es que en los mentideros de procedimientos tan largos como el acceso a la Diputación de Segovia hay siempre conspiraciones sobre elegidos y repudiados. La decisión de cada tribunal radica en última instancia en decidir dónde situar la complejidad para seleccionar candidatos; ya sea el teórico, las físicas o, como ha ocurrido en este caso, en la conducción. ¿Faltaban elementos para que el examen fuera objetivo o era un buen ejercicio de improvisación?

«No se han organizado bien con esa prueba y no le han dado la importancia que merecía», dice uno de los opositores suspensos

El examen de conducción de la Diputación tiene en torno a una decena de recursos de alzada firmados por unos 25 alumnos suspendidos. En un ejercicio poco habitual de transparencia, la institución abrió un plazo de diez días para que todos los interesados pudieran ir a leerlos. El más extenso agrupa a 17 opositores, que son optimistas porque los 24 aprobados no han recibido aún la llamada para el reconocimiento médico, el paso siguiente a la conducción. Han pasado cuatro meses y la espera afecta a ambos: tanto a los que suspendieron y siguen preparándose —y también concurren a otras convocatorias— como a los que aprobaron, tensos ante una decisión de alcance vital. Uno de estos 24 dejó el trabajo después de aprobar.

Los suspendidos no se limitan a pedir la repetición, sino a hacerlo de una manera más clara. «Dime en qué he fallado, si te tocado cuatro conos o si he tardado 5m38s. Sigo sin saberlo. Yo y muchos compañeros. Creo que no ha sido una cosa a mala fe, sino que simplemente no se han organizado bien con esa prueba y no le han dado la importancia que merecía. Pero como lo han hecho fatal, tienen que repetirlo. Y si no, lo van a repetir porque se lo va a decir un juez, lo tengo clarísimo, aunque me cueste dinero». Una visión que refrenda el grueso de firmantes. Y asumen, si fuera necesario, una batalla de años, con precedentes de bomberos en Málaga que perdieron su plaza tras siete años ocupándola. «Es verdad que para ellos también es injusto, pero cada uno que defienda lo suyo».

En defensa de la prueba

Eso hace uno de los opositores que ha aprobado: no estaba en plaza antes de la conducción y se aupó a ella gracias a su examen. «Las bases van a misa». Y en ellas cabe evaluar con cualquier vehículo del parque, incluido un coche con un remolque. A él también le sorprendió que no fuera un camión, pero no cree que el día de más con el que contaron los candidatos del segundo turno fuera decisivo. «Te puedo asegurar que en ninguna autoescuela te da una clase de un día para otro. Ni de una semana».

Lo comprobó él mismo llamando a todas; también buscó remolques de alquiler, sin suerte. Así que defiende la improvisación como parte de las credenciales del puesto.«Si en todas las oposiciones te dicen lo que tienes que hacer, ¿dónde está el misterio? Un bombero no sabe a lo que se va a exponer cuando suena la alarma y tiene que estar dispuesto a ello. Si vas a un accidente, un tráiler ha aplastado a un coche y hay que quitarlo para poder rescatar a la gente, ¿qué harías?»

«Vi un montón de vídeos el día de antes, sabía cómo era el remolque, fui mentalizado», defiende uno de los aprobados

Asegura el cumplimiento «literal» de las normas del examen realizado en Segovia. Había dos minutos para preguntar dudas que él utilizó para solicitar detalles concretos del vehículo, como el funcionamiento de las marchas o el freno de mano. «Vi un montón de vídeos el día antes, sabía cómo era el remolque, fui mentalizado. La gente se estaba quejando en la sala y los que estábamos concentrados, pasamos».

Esas horas de YouTube hicieron que no perdiera tiempo enganchando y desmontando el remolque. Había que ir desde un punto a otro y volver marcha atrás: ahí estaba la enjundia, pues el remolque va al lado contrario del giro. «Me senté la noche antes con el ordenador, paso por paso. Era imposible meterlo a la primera si no has tocado un remolque en tu vida, así que hice varias maniobras, asegurándome de que quedaba perfecto, sabiendo que cada una me quitaba puntos». Con el aprobado en el bolsillo, espera que el proceso supere el bloqueo y tenga una plaza con la que construir una vida.