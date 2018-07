El Arco de Santiago queda abierto para aliviar la salida del casco histórico Retención en San Marcos antes de girar a la cuesta de los Hoyos. / Antonio de Torre El Ayuntamiento de Segovia habilita este paso ante las obras en Doctor Velasco y para evitar atascos en el Socorro C. B. E. Segovia Lunes, 2 julio 2018, 18:25

La Policía Local ha dado el visto bueno a la propuesta barajada por el Ayuntamiento de Segovia ante el cúmulo de imprevistos sobrevenidos que están repercutiendo en la fluidez del tráfico en el casco histórico. La alternativa que el equipo de gobierno municipal ha previsto para solucionar los problemas que se están generando consiste en despejar y abrir el Arco de Santiago a la circulación de vehículos, aunque con restricciones debido a las características del paso.

La concejala de Obras y Servicios, Paloma Maroto, confirma la necesidad de buscar alguna vía para «descongestionar» la salida desde el casco histórico de la ciudad, sobre todo como consecuencia de los trabajos que se ejecutan desde este pasado fin de semana en la calle Doctor Velasco. Esta arteria se había contemplado, junto al Arco del Socorro, como la principal alternativa de entrada y salida del recinto amurallado durante el tiempo en el que estuviera cerrada al tráfico la cuesta de San Juan debido a los trabajos de rehabilitación que lleva a cabo desde hace dos semanas la empresa Viales Padasilma.

Sin embargo, los planes han tenido que ser trastocados sobre la marcha. Primero, para solventar los atascos en Doctor Velasco, por lo que se decidió que agentes de la Policía Local regularan el paso por la puerta de San Cebrián para ordenar el flujo de vehículos alternativamente de entrada y salida del casco.

Pero el mayor contratiempo que ha sufrido el planteamiento que había bosquejado en un principio el equipo de gobierno municipal ha sido la avería en la red de agua que pasa por Doctor Velasco. Aunque el problema quedó subsanado, las obras sobre la calzada obligaron en un primer momento a cortar totalmente la circulación y posteriormente a dejarla en un solo sentido.

Hasta el viernes día 6

La concejala confirma que así se va a quedar, por lo menos mientras fragua el hormigonado y se colocan los adoquines. Por lo tanto, los vehículos solo circularán por la calle Doctor Velasco en sentido ascendente, de entrada al recinto amurallado, desde la puerta de San Cebrián hacia arriba. Esta medida se prolongará hasta el viernes día 6.

Al mismo tiempo, la concejala de Obras y Servicios indica que desde primera hora de la tarde de este lunes el tráfico rodado por el Arco de Santiago, junto al museo que acoge la colección de títeres Francisco Peralta. Paloma Maroto detallaba este lunes que esta solución al contratiempo de Doctor Velasco está avalada por los técnicos y la Policía Local. Para dejar despejada la calzada, ha sido necesaria la intervención de técnicos de mantenimiento para la retirada de un pesado bolardo de granito que estaba en mitad del paso.

La edil explica que, a raíz de los trabajos y las restricciones aparejadas en el tránsito por Doctor Velasco, «el Arco del Socorro no podía asumir él solo la salida del casco histórico». La apertura al paso de vehículos de la puerta de Santiago «creo que nos va ayudar a descongestionar» la salida desde el recinto amurallado. Solo podrán circular aquellos cuyas dimensiones no superen los 2,5 metros de ancho y 3 metros de alto. Así que, los camiones no podrán usar esta vía y tendrán que salir del casco histórico por la alternativa del Socorro.

Por lo tanto, Doctor Velasco tendrá un único sentido, de subida; y el Arco de Santiago solo será de bajada desde el centro de la ciudad.