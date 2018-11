Archivan la querella contra un lotero de Nava por no reservar un boleto premiado con 200.000 euros Raúl Garzón, en su despacho de lotería de Nava. / F. de la Calle Tras siete años de litigio, la Audiencia Provincial da carpetazo a la querella por presunta apropiación indebida, aunque abre la puerta a la vía civil FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Lunes, 26 noviembre 2018, 07:46

«Solo espero que los que dijeron que yo era un estafador, ahora vean que no lo soy, porque la gente de mi entorno nunca lo puso en duda», señala Raúl Garzón. Siete años después de que un empresario de Nava de la Asunción se querellara contra su lotero habitual por no guardarle un décimo de un número de la Lotería Nacional al que llevaba abonado seis años y que resultó premiado con 200.000 euros, la Audiencia de Segovia ha dado carpetazo a la investigación penal, aunque deja abierta la posibilidad de recurrir a la vía civil.

Nada menos que catorce millones de euros repartió el 2 de julio de 2011 en Nava de la Asunción el primer premio de un sorteo extraordinario de la Lotería Nacional. Fueron muchos los vecinos agraciados con los 200.000 euros que correspondieron a cada décimo del número 32.518, vendidos en buena parte entre los clientes del bar Punto de Encuentro. Pero entre ellos no estaba el empresario Julián Mateo Olmos, presidente del Club Balonmano Nava y fiel al número 32.518 desde 2005.

«Mi negocio se basa en la confianza y el ambiente se enrareció» «Mi negocio, en gran medida, se basa en la confianza. Cuando mis clientes llegaban a la administración con una bonoloto a preguntar si había tocado algo y les decía que no, lo tiraban a la papelera, y a raíz de lo que pasó, muchos se lo guardaban para comprobarlo personalmente. El ambiente con la clientela se enrareció», señala Raúl Garzón. No obstante, agradece que fueran muchos los clientes que le mostraron su apoyo, especialmente los de los numerosos pueblos del entorno de Nava de la Asunción a los que acude a vender lotería, aunque desde entonces muchos le conozcan como Raúl 'el del décimo'.

Mateo estaba de vacaciones cuando conoció la noticia y volvió confiado en que se iba a encontrar con el jugoso premio del décimo del número al que estaba abonado, pero no fue así. El titular de la administración de lotería número 1, Raúl Garzón, argumentó que había devuelto el décimo, al no ser abonado, y el empresario, que no aceptó la explicación al considerar que la situación era similar a la de ocasiones anteriores, en las que la administración le había guardado el boleto, presentó una querella acusándole de supuesta apropiación indebida. Tras siete años de litigios, la Audiencia de Segovia ha dado la razón al lotero al desestimar el recurso de apelación interpuesto por Julián Mateo contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción de Santa María la Real de Nieva el pasado mayo, en el que se decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

En la resolución judicial se afirma que «la investigación económica llevada a cabo no ha detectado la existencia de trasvases de dinero efectuados de forma directa o indirecta» a favor de Raúl Garzón, y tampoco se han detectado en las cuentas bancarias de este movimientos atípicos de fondos que sean imputables a cobros no procedentes de la actividad de venta de lotería. «Esto es, no existe ningún indicio sólido que avale la tesis de que el titular de la administración hubiese cobrado el importe del premio correspondiente al décimo de lotería supuestamente reservado al querellante, mediante la colaboración fraudulenta» de una vecina, que resultó agraciada con un décimo.

El contenido del informe redactado por los especialistas del Departamento de Grafística del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil tampoco avala la hipótesis de la acusación en la que se basaba el recurso de apelación, ya que «no se ha detectado traza alguna» de que el décimo del número cobrado por esta vecina «hubiera tenido escrito en su margen superior el texto 'Cristina Fresa'», como se hacía normalmente con los décimos reservados al empresario.

«A ello se añade que los agujeros de las grapas de los dos décimos de los números de lotería 32581 y 52948 analizados en el referido informe parecen indicar que no han estado grapados uno al otro (como se hacía en la administración de lotería con los décimos de los dos números reservados al querellante), ya que los agujeros no coinciden totalmente al constatarse un desplazamiento lateral de 0,5 centímetros, que es relativamente importante a la vista del tamaño de los décimos».

Devoluciones

La investigación acreditó que la administración navera devolvió el mismo día 2 de julio de 2011 a Loterías y Apuestas del Estado doce décimos del número premiado (32581) y que uno de estos décimos también «presenta señales de haber estado grapado a otro documento, lo que resulta plenamente compatible con las declaraciones del querellado», en el sentido de que el décimo inicialmente reservado al empresario «había sido devuelto al no resultar retirado por el querellante o su esposa antes del sorteo», lo que, por otro lado, coincide con lo manifestado por el lotero en una de las conversaciones telefónicas mantenidas con el abogado de Julián Mateos después de que se supiera que el boleto había resultado premiado.

Aunque las diligencias de instrucción no permitieron aclarar plenamente si el importe del décimo había sido pagado por el querellante o su esposa antes de la celebración del sorteo, los magistrados de la Sala provincial señalan que «las declaraciones de los testigos de la parte querellante que afirman haber visto cómo se realizaba el pago antes del sorteo resultan dudosas, tanto por la vinculación de dichos testigos con el señor Mateos Olmos como por el resultado de la diligencia de careo».

A ello se añade «que no se hizo referencia alguna a dicho pago en el escrito inicial de querella, en el que incluso se indicó expresamente que el pago de los décimos supuestamente reservados al señor Mateo se hacía normalmente por la esposa de este a principios de cada mes en el momento de la retirada de los décimos».

«Descrédito a nivel nacional»

Tras el archivo del caso, Raúl Garzón confiesa que «lo he pasado muy mal, porque me han mirado todas las cuentas de arriba abajo, me ha tocado mandar multitud de escritos, ir mil veces al juzgado porque el proceso se ha alargado innecesariamente, y no por la justicia, sino porque se han hecho muchos recursos. Ha sido muy duro pero yo tenía la esperanza de que el tiempo pusiera a cada uno en su sitio», señala Garzón.

«Fue un descrédito a nivel nacional, porque salió en todos los medios de comunicación, vino toda la prensa. Se pasa muy mal y sufrí mucho, pero yo tenía las cosas claras y las cuentas son las que son y el negocio es el que es. Nunca tuve un problema antes de este caso y nunca lo he tenido después», afirma el titular de la administración de lotería, quien al echar la vista atrás recuerda con amargura cómo algún vecino, desde el anonimato de la oscuridad de la noche, llegó a llamarle ladrón por la calle.

Por su parte, Julián Mateo no da por concluido el proceso. «Este tema no está cerrado, porque hay posibilidad de encararlo por lo civil. Mis asesores están estudiando todas las posibles opciones», comenta el empresario. El empresario se mantiene firme en los argumentos que ha venido exponiendo durante el proceso.