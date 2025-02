Los árbitros segovianos anuncian un paro los días 22 y 23 por la agresión a un compañero

El Comité de Árbitros de la Delegación Provincial de fútbol de Segovia anunció ayer una huelga para la jornada de la próxima semana, la prevista para los días 22 y 23 de febrero, como respuesta a la agresión a David García de Andrés a manos ... de un jugador del filial de la Gimnástica Segoviana tras de su encuentro contra el Delta, disputado el domingo en La Lastrilla. «¿Es normal? ¿Os imagináis ir a trabajar/hacer deporte y tener que acabar en el hospital por una agresión? ¿Y si fuera vuestro hij@ o amig@?», resumió ayer el colectivo en un comunicado, que va más allá de «un hecho aislado» y habla de «la consecuencia final de una serie de conductas incívicas, agresivas y antideportivas» contra los árbitros, tanto en Segovia como a nivel nacional.

El colectivo lamenta la aplicación del protocolo de violencia verbal en la provincia por insultos y amenazas a la figura arbitral. «Un compañero sufrió la presunta (está en manos de la justicia, pero ocurrió durante el desarrollo de un partido) desconexión del disco de freno de una moto. Otro compañero sufrió que le agarrasen por la barba al finalizar un partido. Insultos racistas a otros compañeros. Insultos machistas a otra compañera. Y ahora una agresión física. Es el momento de decir: ¡Basta ya!».

Los árbitros reivindican su derecho al error. «Somos aficionados y fallaremos al igual que los futbolistas y entrenadores. No estamos para fastidiar a nadie, ni para fallar adrede, nadie en su trabajo quiere equivocarse. No merecemos el trato tan vejatorio que estamos recibiendo». En el paro que llaman «jornada de reflexión» no se arbitrarán partidos federados por parte de los árbitros de Segovia en ninguna de las categorías provinciales, ni en las regionales de fútbol base.