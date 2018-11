¿Arahuetes, cabeza de lista de Cs?: «Es un bulo»

El secretario de Acción Institucional de Ciudadanos Segovia, Alfonso Martín, es tajante: «No nos hemos puesto en contacto con Pedro Arahuetes ni él se ha puesto en contacto con nosotros, es un bulo de tantos que se difunden por la ciudad». Así de contundente y claro se expresa cuando es preguntado por la posibilidad de incorporar a las listas electorales de la formación política al que fuera alcalde de Segovia durante once años, de 2003 a 2014. La respuesta no es baladí ni pasa desapercibida, máxime cuando el comentario sobre la posibilidad de que el abogado retornara a la escena política municipal enrolado como cabeza de lista de Cs en los comicios de mayo también había llegado al resto de fuerzas políticas.

Martín reconoce que existe «la rumorología» en torno a ese posible 'fichaje', pero insiste en desmentirlo. El dirigente de Cs achaca «el bulo» a que «hay muchos nervios porque Ciudadanos va a ser un actor principal en la próxima legislatura». De paso, AlfonsoMartín anticipa que el partido no está ahora inmerso en la formación de candiudaturas, sino que se encuentra «centrado en seguir trabajando con responsabilidad» los cerca de seis meses que restan de mandato. Apunta que no será hasta finales de enero o ya en febrero cuando se conozcan los nombres con los que las siglas naranjas aspirarán a conquistar la Alcaldía, porque «saldremos a ganar con una alternativa sólida que va a ilusionar a la gente». En la capital, Martín asevera que «el proyecto del PSOE está agotado y que el Partido Popular es menos que nada».

El secretario de Acción Institucional de Ciudadanos Segovia adelanta que las candidaturas, tanto en la capital como en los municipios donde se presente, estarán integradas por «personas de la sociedad civil que no traigan mochila política» en una apuesta por «la limpieza» de los nombres que representarán a la formación en los comicios del próximo mes nde mayo.