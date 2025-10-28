El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Empieza la prórroga en Las Salinas
Intervención, ayer, en uno de los pilares objeto del estudio. Antonio de Torre

Los apoyos de las pilas 69 y 70 del Acueducto presentan «graves» problemas que urge atajar

Comienzan los estudios pormenorizados que han de definir la intervención a realizar para garantizar su conservación

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 28 de octubre 2025, 20:21

Comenta

La Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia ha iniciado ya los trabajos correspondientes al estudio pormenorizado sobre el estado de la cimentación en ... las pilas 69 y 70 del Acueducto que los técnicos aconsejan en el programa de estudios previo. El objetivo principal es elaborar una propuesta de intervención que garantice una mejor preservación del monumento, centrada en los cimientos de las pilas 69 y 70, y en el tramo comprendido entre las pilas 0 y 6. La restauración de los años noventa intervino en ambas zonas, pero con el paso de los años han surgido problemas posteriores o aflorado otros no abordados en aquella ocasión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  3. 3

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  4. 4 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  5. 5

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  6. 6 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  7. 7

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  8. 8 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  9. 9 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  10. 10 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los apoyos de las pilas 69 y 70 del Acueducto presentan «graves» problemas que urge atajar

Los apoyos de las pilas 69 y 70 del Acueducto presentan «graves» problemas que urge atajar