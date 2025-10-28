Los apoyos de las pilas 69 y 70 del Acueducto presentan «graves» problemas que urge atajar

La Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia ha iniciado ya los trabajos correspondientes al estudio pormenorizado sobre el estado de la cimentación en ... las pilas 69 y 70 del Acueducto que los técnicos aconsejan en el programa de estudios previo. El objetivo principal es elaborar una propuesta de intervención que garantice una mejor preservación del monumento, centrada en los cimientos de las pilas 69 y 70, y en el tramo comprendido entre las pilas 0 y 6. La restauración de los años noventa intervino en ambas zonas, pero con el paso de los años han surgido problemas posteriores o aflorado otros no abordados en aquella ocasión.

En el caso de las pilas 69 y 70, situadas entre la plaza Día Sanz y la calle Almira, presentan un «problema grave» en sus apoyos, según el diagnóstico previo de los técnicos. Hasta ahora no se ha identificado ningún peligro inminente para la estabilidad de ambos pilares, pero el estado de los apoyos y su evolución urge a la realización de los estudios pertinentes para evaluar en su justa dimensión el problema, y si fuera oportuno, elaborar una propuesta de adopción de medidas que lo corrijan.

Las razones que motivan esta iniciativa responden a la «evidente degradación puntual» del terreno de apoyo; la rápida evolución en la pérdida de material alterado; la aparente relación con intervenciones recientes en el pavimento del entorno, y la posibilidad de subsanar efectos negativos con medidas sencillas. Los técnicos consideran que dejar al descubierto el terreno natural ha sido perjudicial para la conservación de los pilares, pues puede haber desencadenando «procesos de meteorización en un material que de partida es débil y friable», circunstancia agravada por los morteros añadidos y la pavimentación circundante.

Para verificar esta hipótesis, definir el alcance del problema, prever complicaciones y proponer correcciones, el Ayuntamiento de Segovia está acometiendo ya los trabajos necesarios que han de cristalizar en una propuesta de intervención: documentación pormenorizada del estado actual, con registro gráfico y métrico; análisis detallado de las características de los sistemas de pavimentación que afecten la zona; estudio geológico y geotécnico de la estabilidad del sustrato granítico; toma de muestras del material alterado para identificar contaminantes en el jabre; mediciones de salinidad en las caras de los sillares en contacto con el terreno, y cata o perforación en mortero de cemento de juntas gruesas en los alzados 1 y 2 de la pila 69, para observar la cimentación oculta. Para los trabajos de geología y geotecnia, se prevé levantar el pavimento hasta la cimentación visible, hacer un seguimiento arqueológico durante el descubrimiento de los apoyos reales y reponer ese pavimento. Estos estudios previos permitirán definir exactamente el problema, acotar su alcance y minimizar la intervención y su afección al monumento.

Por su parte, el tramo comprendido entre los pilares 0 y 6 presenta otras patologías que requieren, entre otras cosas, solucionar la falta de estanquidad del canal superior; eliminar todos los materiales aportados en sucesivas intervenciones que puedan ser perjudiciales; realizar tratamientos de limpieza y desalación de la piedra y las fábricas de mortero, y atajar los problemas vinculados al subsuelo y la pavimentación. También se ha detectado desagregación, microfisuración y disyunción del granito que es preciso frenar.