La apertura de la veda aleja a los jabalíes del casco urbano de San Rafael

En el campo de golf se avistan manadas con crías y los daños superan los 3.000 euros

Donde sí hay presencia de jabalíes casi a diario desde el mes de septiembre es en los campos de golf de Los Ángeles de San Rafael. Según explica José Manuel Monfort, director de las instalaciones, han sido testigo de la presencia de varias manadas con crías y, en total, calculan que son entre 30 y 40 ejemplares los que han accedido a los terrenos de juego. Entre los desperfectos, los animales levantan el césped por toda la superficie del campo, siendo el trabajo de reconstrucción «laborioso y muy costoso», debido a la necesidad de resembrar cada zona destrozada según indica Monfort.

Esta nueva siembra requiere varias horas de trabajo para conseguir recuperar el buen estado del terreno para practicar el deporte y hasta ahora ha supuesto un coste económico que supera los 3.000 euros debido a la aparición de estos animales desde septiembre. Una cantidad aportada por los propietarios del negocio y que no cuenta con ninguna ayuda de las administraciones, a pesar de que consideran que «deberíamos tenerla igual que los ganaderos con los ataques de lobo». En este sentido, inciden en que este animal, el lobo, es el depredador natural del jabalí, y si su presencia fuera mayor en la zona no tendrían este tipo de problemas en sus instalaciones.

Los campos de golf de Los Ángeles de San Rafael cuentan con una valla protectora para el ganado, pero esta no tiene utilidad ante los jabalíes. «Cuando se proyectó el cercado de la instalación de una valla ganadera fue para que no entraran las vacas de fincas colindantes, pero no pensábamos que iban a ser superadas por los jabalíes», señala José Manuel Monfort.