Apadefim junta a casi 2.500 personas en su marcha en favor de la lucha por la integración

La marcha de la Asociación Provincial de Padres y Protectores de Deficientes Físicos, Intelectuales y Mentales de Segovia (Apadefim) celebró ayer su trigésima octava edición reuniendo cerca de 2.500 participantes, un número un poco mayor que el del año pasado. «Nuestro objetivo es sobrevivir, seguir adelante. Ahora tenemos una incertidumbre muy grande. Al no haber gobierno, no hay presupuestos y, si no hay presupuestos, no sabemos el dinero que tenemos y, si no sabemos el dinero que tenemos, es una duda inmensa», decía Maxi Viloria, presidente de Apadefim. El objetivo fundamental era hacer presencia social y él lo que observaba era una «marea de gente» que le hacía sentirse orgulloso de Segovia. «Nos arropa de una forma muy especial, nos apoya, en cualquier momento».

El objetivo no era recaudatorio, lo que buscaba la organización de más de 600 socios era «hacer presencia social». No se dedican a un síndrome específico, abarcan todos. Además, establecen que cada persona requiere distintas atenciones. En el caso de Susana Llorente y Arancha Llorente, lo viven de cerca por tener dos familiares con capacidades diferentes y hablan de lo fundamental que es «compartir esta mañana con ellos por faltar demasiado por hacer». También coinciden en añadir la importancia que debe ponerse en la preparación de los colegios. «No se puede atender a un niño con distintas capacidades en un colegio 'normal', no tienen las posibilidades para cubrir sus necesidades».

«Existe muy poca concienciación sobre el tema. Me parece un logro que haya tantas personas. Yo que vengo de Madrid, allí se ignoran muchísimos problemas. La solución es que el gobierno escuche a la gente del pueblo. Si no escuchan, qué van a hacer...», comentaba Lucía Felisa Sobrino, una participante. Mostraron lo importante que es el que una localidad pequeña se moleste en luchar por la inclusión e integración en donde todos somos uno más. El comentario principal residía en que la sociedad sí que confía y cree en la integración de las personas discapacitadas.

La caminata estaba convocada a las 10:00 en la Plaza al Azoguejo, pero la multitud de inscripciones que se realizaron a última hora hizo que todos comenzaran a andar casi 15 minutos más tarde. Al finalizar, el presidente quiso agradecer y dirigir unas palabras de cariño hacia todos. «Espero que lo hayáis pasado bien, que el trayecto haya sido agradable. La mañana nos ha acompañado con un excelente tiempo». Posteriormente, dio paso al sorteo de regalos y con un año de antelación invitó a la trigésima novena edición. José Ignacio González, uno de los apuntados, cree que estos pasos tienen algo de especial. «Llevo viniendo tres años y hago esta marcha porque los casi diez kilómetros sirven para algo».

Reinserción laboral

«Apadefim hace muy buena labor por la provincia, tanto en su centro de Segovia como en su centro de Cuéllar. He hecho más de la mitad de ediciones porque hay que darle toda la visibilidad», sostiene José Antonio Mateo, otro de los participantes. Es una asociación que cuenta con diferentes organismos para la reinserción laboral de personas con discapacidades mentales. En Castilla y León tienen al Grupo Lince S.L., al Centro Especial de Empleo de Fundación Personas y, Apadefim 2.000, que es la que se encuentra en Segovia. Entre los tres centros atienden a 800, siendo la provincia donde más plazas se ofrecen, 470. Además, han conseguido que 35 de sus miembros ya tengan un empleo digno.

Para la financiación establecen diferentes cuotas, pero, a parte, siempre suelen recibir donaciones o incluso alguna herencia. También hay unas plazas que tienen concertadas con la Junta. Dentro del grupo existen personas que al no tener familia, necesitan residencia y permanecer de manera continuada, mientras que, en otros casos, solo requieren atención de centro día. En ambos casos se busca desarrollar sus habilidades.

Arropados

Tienen como principio fundamental que las familias se sientan arropadas y por ello destacan siempre una serie de objetivos claros para favorecer cualquier aspecto rutinario en el que se puedan ver afectados o dolidos; crear apoyo y mejorar la calidad de vida, identificar las necesidades e intereses, facilitar el acceso de recursos y apoyo directo a través de la gestión eficaz del entorno y, favorecer la participación y sentido de pertenencia en el movimiento asociativo.

La mañana se presentó con gente de todas las edades alrededor del acueducto. Algunos iban solos, otros en familia, pero, sin duda, el papel protagonista fue para ellos, todos los miembros de Apadefim, que se animaron a cooperar. Durante el recorrido se podían observar multitud de gestos de cariño entre ellos y con sus familiares. En ocasiones también se veían abrazos y besos con la «familia» que les lleva cuidando durante tantos años y a la que tanto se lo agradecen siempre.