Un antiguo camino empedrado puede condicionar las obras del vial al AVE

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural ha aprobado la memoria final de la actividad arqueológica vinculada al proyecto del nuevo vial entre las rotondas del Pastor y del paseo Campos de Castilla, en el borde sur de la ciudad de Segovia, que permitirá mejorar la conexión con la estación del AVE Segovia-Guiomar. En el informe técnico se ha documentado la existencia de un posible viario antiguo empedrado que podría verse afectado por las futuras obras y obligar a modificar el trazado previsto.

Durante los trabajos previos de prospección, que excluyeron la zona militar de Baterías, se identificaron restos dispersos de lo que parece ser un antiguo pavimento de piedra a lo largo de unos 85 metros. Este hallazgo no había sido detectado en investigaciones anteriores y podría estar relacionado con alguno de los caminos históricos que cruzan la zona, como la Vía romana XXIV del Itinerario de Antonino, el Cordel de Santillana, el Camino de la Fuenfría o incluso el Camino de Santiago.

La memoria técnica recoge además un análisis detallado del entorno, apoyado en fuentes como el Inventario Arqueológico de Castilla y León, fotografía aérea, cartografía histórica, estudios toponímicos y testimonios orales.

Ante este hallazgo, la comisión ha determinado que antes del inicio de las obras del vial será necesario realizar excavaciones arqueológicas específicas para documentar adecuadamente el pavimento. Además, se llevará a cabo un seguimiento arqueológico durante toda la ejecución del proyecto. Según se recoge en el acuerdo, los resultados de estas excavaciones podrían obligar al replanteamiento de determinadas actuaciones previstas en la obra.

La comisión también ha subrayado la necesidad de informar con antelación al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte sobre el inicio de los trabajos arqueológicos para coordinar su supervisión. En caso de que se localicen restos de relevancia, se valorará la posibilidad de introducir nuevas medidas correctoras, incluida la modificación del trazado del vial, para garantizar la conservación de los posibles bienes patrimoniales.

El dictamen de la Comisión de Patrimonio se produce una semana después de que la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León hiciera público que el informe de impacto ambiental del proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Segovia no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.

