50 años que han cambiado Segovia

El 20 de noviembre de 1975, Segovia era una ciudad pequeña con hechuras de pueblo grande. Si hoy pudiéramos dar un paseo por sus calles, quedaríamos sorprendidos al comprobar el progreso que ha experimentado durante la etapa democrática. Pero basta con mirar alguna fotografía de la época. Calles céntricas sin pavimentar, casuchas decrépitas, infraestructuras obsoletas y muchos problemas enquistados por resolver, entre ellos el del agua. En realidad, todo estaba por hacer. Y así se lo encontró la primera corporación municipal elegida en las urnas el 3 de abril de 1979.

Con una población que no excedía los 45.000 habitantes, Segovia era menos Segovia que ahora. Para empezar, no existía el barrio de Nueva Segovia ni, por supuesto, el de la Comunidad de Ciudad y Tierra. La Albuera emergía tímidamente alrededor del campo de fútbol del Peñascal, y San Lorenzo tenía muchas menos casas. Tampoco estaban en pie los bloques del polígono de San Millán, donde no había más que huertas, ni los nuevos inmuebles de la calle Gascos. Las calles sin pavimentar abundaban, también en el centro (la plaza de José Zorrilla, por ejemplo), lo mismo que los terrenos sin urbanizar: las manzanas entre la calle Roble y el Jardín Botánico todavía no se habían levantado. Lo mismo que el nuevo colegio de Santa Eulalia, o la piscina cubierta, o la estación de autobuses, o el actual edificio de la Comisaría de Policía... Y al Parador de Turismo le quedaban dos años y pico para abrir... La ruina avanzaba en la Casa de la Moneda mientras los viejos chalés conferían al Paseo Nuevo un aire de otro tiempo. Ni que decir tiene que los coches pasaban por debajo del Acueducto sin restricción alguna y no había aparcamientos subterráneos ni centro comercial ni circunvalación ni estación del Ave.

Por cierto, un periódico costaba 8 pesetas, un billete de autobús, 6, y el comercio local estaba inmerso aquel final de año en una campaña denominada Comercios Reunidos, que tenía previsto sortear, el 7 de enero de 1976, cien mil pesetas en artículos a elegir. En la iniciativa participaban casas emblemáticas: Cerezo, Matías, Electrodo Comercial, Ferretería Hispano, El Toledano, La Infantil, Mauro Lozano, Vallés, La Rosaleda, El Sol, Barrero, Illanas, María Belén, Velasco, Calderón, La Dalia, Givaja, Novedades Cándido, Oncala, El Trébol, La Esfera o Romanín. Si le suenan, va teniendo usted una edad.

