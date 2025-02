Andrés Ortega desconfía de los plazos del Ayuntamiento para entrar en Segovia Intermodal

El alcalde de Segovia, José Mazarías, y el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), Andrés Ortega, mantienen su cruce dialéctico por la entrada ... del Ayuntamiento de la capital en la sociedad Segovia Intermodal y por las críticas del concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, al presidente de los constructores segovianos.

El primero de los puntos de discusión fue, una vez más, la implicación del Ayuntamiento de Segovia en la sociedad que se encarga de promover la construcción de un puerto seco en la provincia de Segovia y los retrasos que acumula para formalizar su adquisición de acciones. «Yo pediría, más que un brindis al sol, una fecha concreta y realizable. Me cuesta mucho pensar que antes de febrero vayan a poder hacer esa transferencia», dijo Ortega sobre el intento del Ayuntamiento de entrar en Segovia Intermodal antes de que acabe el mes. «Yo necesito convocar al consejo de administración para solicitar una nueva incorporación de capital y no nos vamos a reunir hasta que no haya esa fecha concreta», añadió.

Sobre este mismo asunto, el presidente de la patronal segoviana negó haber lanzado un órdago al Ayuntamiento de Segovia al declarar la semana pasada que se manejan alternativas a Prado del Hoyo para la construcción del puerto seco. «Esto no ha sido un órdago. Yo no sé jugar bien al mus. Pero los empresarios tenemos la firme voluntad de llevar adelante el proyecto y llevamos esperando 18 meses. Sabemos que los tiempos de la administración son distintos pero hay un límite para casi todo», indicó.

El alcalde, José Mazarías, apenas tardó una hora en responder. «Lo ha demostrado [que no sabe jugar bien al mus] con un órdago equivocado. El presidente de la Fes está puntualmente informado», dijo al ser preguntado por fechas concretas.

Pero no solo discutieron por Segovia Intermodal. También por las críticas del presidente de los constructores al funcionamiento del área de Urbanismo, rechazadas por el concejal Alejandro González-Salamanca, que acusó a Carretero de hacer política desde su cargo. «Yo creo que lo que tiene que hacer el concejal es meterse en su concejalía y empezar a buscar soluciones porque el tiempo sigue pasando y las cosas no van sucediendo», dijo Andrés Ortega para defender a Javier Carretero. Mazarías tampoco se quedó callado y aseguró que «aquí se trabaja mucho» y que Ortega «se equivoca al hacernos esas recomendaciones». Además, insistió en la crítica de González-Salamanca a Javier Carretero al recordar que era el número dos de la lista de Ciudadanos en las pasadas elecciones municipales.