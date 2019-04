Andrea Levy: «Sánchez ha dado alas a los totalitarios y sectarios» Andrea Levy, en el centro, junto a Beatriz Escudero (i) y Paloma Sanz. / Antonio de Torre La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP remarca que no se puede «dar amparo» a los que hacen de «la crispación y la división» su seña de identidad PATRICIA MARTÍN (ICAL) Segovia Lunes, 15 abril 2019, 21:53

La vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, dijo que ha sido el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el que «ha dado alas» a los intolerantes, totalitarios y antidemócratas al llevarles con él «al Gobierno de España», y dando «carta de naturaleza de socio respetable» a los compañeros de Otegui y de Torra. Levy, que respaldó las candidaturas al Congreso y Senado del PP de Segovia, mostró su solidaridad con los actos de campaña de distintos partidos que no se celebraron por culpa de los que «no entienden que el juego democrático».

Andrea Levy aseguró que los intolerantes, antidemócratas y totalitarios no son capaces de comprender «la rivalidad política» dentro de la discrepancia, donde «la libertad no pide permiso» sino que pide «respeto», y los que no lo entienden siempre encontrarán al Partido Popular defendiendo «la convivencia constitucional y democrática», que ha dado a este país, 40 años de estabilidad dentro «nuestro marco democrático y de nuestros consensos».

La vicesecretaria de Programas del PP señaló directamente a Pedro Sánchez de dar a las alas a los intolerantes, dándoles la mano para «ir juntos al Gobierno de España», otorgando «carta de naturaleza de socio político respetable a los compañeros de Otegui y de Torra!, que, según Levy, se dedican a azuzar y amedrentar a los partidos políticos democráticos que «nos presentamos a estas elecciones en Cataluña o el País Vasco».

Andrea Levy dejó claro que los que hacen de «la división y de la crispación», su seña de identidad, no pueden tener «el amparo» de ninguna formación política que quiera estar en el marco de convivencia constitucional, que «ha roto» la izquierda del PSOE, «gobernando de la mano de Torra y de Otegui».

Levy recordó que, si los españoles quieren «un futuro de convivencia, con tranqulidad y de consensos», no pueden hacer presidente del Gobierno «al está con los separatistas» y con «aquéllos que quieren una España de divisiones». La vicesecretaria de Programas del PP argumentó que solo hay un posible que es «el liderazgo y la alternativa política» que representan los populares y su presidente, Pablo Casado.