La ampliación de plazas en seis trenes con Madrid deja fuera frecuencias con más demanda

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha utilizado una vez más su cuenta en X (antes Twitter) de altavoz para amplificar la buena nueva que ... poco después ha confirmado y ampliado el departamento de comunicación de Renfe. El corredor de alta velocidad ferroviaria Madrid-Segovia-Valladolid, y viceversa, va a ampliar su oferta de asientos a partir del domingo día 16 de este mes de noviembre, como ha especificado la operadora. El servicio va a contar a partir de esa fecha con 5.810 plazas más en los trenes que circulan cada semana. Todo lo que sea sumar para reforzar la línea es bienvenido; aunque hay matices que hacen que la noticia no haya satisfecho del todo las demandas y necesidades que vienen esgrimiendo los pasajeros habituales de estos trayectos.

El aumento de asientos disponibles para viajeros de esta línea era (y es) una antigua aspiración de la Asociación de Usuarios del Tren de Alta Velocidad de Segovia. No en vano, en torno a tres mil pasajeros se desplazan a diario en los Avant que conectan la estación del Ave de Guiomar con la capital de España. Las reservas se tienen que hacer con varias semanas de antelación porque de lo contrario hay que buscarse otros medios para viajar a Madrid.

Después de unos meses en los que la organización se ha quejado de las reducciones de frecuencias y de la pérdida de trenes que han dejado de hacer escala en los andenes segovianos, lo que derivó incluso en una protesta ciudadana impulsada por una recogida de firmas y arropada por el apoyo de las instituciones, el anuncio de este jueves de más plazas para intentar al menos aliviar la saturación en algunos servicios es recibido con los brazos abiertos.

Cuáles son los horarios

Renfe ha desgranado cómo y cuándo se reparte la ampliación de la oferta de asientos en el corredor Madrid-Segovia-Valladolid, y viceversa. La compañía ferroviaria sustenta la medida en responder a la demanda en alza percibida en determinados horarios, que son los que acaparan el incremento. En concreto, para los servicios que parten de Campo Grande hacia la capital de España con parada en Guiomar, las elegidas son las frecuencias de las 7:27; 7:55, y 14:10 horas, que circulan de lunes a viernes y que la escala segoviana la hacen a las 8:02; 8:30, y 14:47 horas. Las dos primeras, se reforzarán con 109 plazas adicionales, mientras que la de por la tarde sumará 236 más por trayecto.

Por otro lado, en el sentido inverso, hay otros tres horarios que van a aumentar su capacidad para que viajen más pasajeros. Tal y como pone de relieve la empresa, se trata de los trenes de alta velocidad ferroviaria que salen de la estación madrileña de Chamartín a las 10:15; a las 16:15, y las 18:15 horas con destino Valladolid y que hacen parada en Segovia a las 10:42; 16:42, y 18:42 horas.

Los dos primeros añadirán 236 plazas en cada convoy que transite a partir del domingo 16 de este mes de noviembre. Uno, el más tempranero, circula de lunes a viernes; mientras que el otro lo hace de lunes a jueves. La tercera frecuencia beneficiada con la medida, que funciona los días laborables, incrementará su disponibilidad de asientos en 109 más.

La presidenta de la Asociación de Usuarios del Tren de Alta Velocidad de Segovia, Sylvia García, expresa «la alegría enorme» que supone la noticia avanzada por el ministro de Transportes en su cuenta de X y ratificada por Renfe. El hecho de que la operadora haya escuchado las reclamaciones de ampliar la oferta para afrontar una demanda en auge es de agradecer. Como portavoz del colectivo de viajeros segovianos recurrentes, incide en que «estamos supercontentos porque era muy necesario».

Lo que hay que mejorar

Sin embargo, y sin desvirtuar esa satisfacción, la representante segoviana sí hace algunas precisiones que son la cruz de la moneda. «No han sido los mejores escogidos», deja entrever la presidenta de la asociación de usuarios que hay otros horarios con elevada demanda que piden a gritos el refuerzo. Sylvia García, que se felicita porque «todos los trenes a los que se les amplía la disponibilidad de plazas paran en Segovia», insiste en que están funcionando otros servicios ferroviarios que necesitan más plazas, sobre todo los más madrugadores.

Ampliar Los trenes Avril ofrecen más plazas por vagón que los Avant y los convoyes los componen doce coches. Blanca Castillo

García subraya al respecto que para tener asegurado un asiento «en las seis primeras frecuencias de la mañana hay que reservar con varias semanas de antelación». En este sentido, llama la atención que el convoy de las 8:02 a Madrid, que es uno de los seleccionados por Renfe para incrementar la oferta, es el quinto que circula por Segovia una mañana cualquiera de un día laborable.

Para la presidenta, hubiera sido más atinado que se ofrecieran más plazas a viajeros en los trayectos más tempraneros que salen hacia Chamartín, que son los de las 7:00 y las 7:22 horas. Cientos de segovianos coinciden en la estación de Guiomar a esas horas para ir a sus trabajos o para desplazarse a centros universitarios de Madrid.

Asimismo, la portavoz del colectivo de usuarios llama la atención sobre «una gran diferencia entre Segovia y Valladolid», que tampoco aborda la medida de Renfe de poner más asientos en determinados trenes. Es uno de los frentes más demandados por la asociación, que aprovecha para reiterar la petición de que se subsane en vacío de frecuencias existente a primera hora de la tarde desde Madrid. Mientras que para los viajeros que van a la capital castellana y leonesa sí hay convoyes; los segovianos padecen la ausencia de conexiones de alta velocidad ferroviaria en el intervalo que va de las 13:03 hasta las 15:40 horas. En este periodo de tiempo, «no hay manera de volver a Segovia», advierte García.

«Es una franja demasiado amplia de tiempo», hace hincapié, sobre todo porque coincide con la salida de muchos profesionales de sus puestos de trabajo y de muchos estudiantes que regresan a su casa tras la jornada lectiva. La presidenta de la asociación de usuarios piensa que ese limbo no facilita políticas de conciliación familiar de segovianos que, por ejemplo, están empleadas en Madrid a media jornada y que desean -o necesitan- regresar en esas primeras horas de la tarde para recoger a sus hijos del colegio. La espera también se hace demasiado larga para los estudiantes que acaban sus clases pero que no pueden comer en sus casa de Segovia porque no hay trenes en ese lapsus de algo más de dos horas y media.