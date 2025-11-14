El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Interior de un vagón de un tren Avril, en uno de cuyos lados cuenta con tres asientos por fila. Blanca Castillo

Segovia

La ampliación de plazas en seis trenes con Madrid deja fuera frecuencias con más demanda

La incorporación de 5.810 asientos a mayores a partir del domingo 16 de este noviembre satisface a los usuarios de Segovia pero no cubre sus necesidades

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:17

Comenta

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha utilizado una vez más su cuenta en X (antes Twitter) de altavoz para amplificar la buena nueva que ... poco después ha confirmado y ampliado el departamento de comunicación de Renfe. El corredor de alta velocidad ferroviaria Madrid-Segovia-Valladolid, y viceversa, va a ampliar su oferta de asientos a partir del domingo día 16 de este mes de noviembre, como ha especificado la operadora. El servicio va a contar a partir de esa fecha con 5.810 plazas más en los trenes que circulan cada semana. Todo lo que sea sumar para reforzar la línea es bienvenido; aunque hay matices que hacen que la noticia no haya satisfecho del todo las demandas y necesidades que vienen esgrimiendo los pasajeros habituales de estos trayectos.

