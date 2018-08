Los amigos de la música Componentes de la Banda Tierra de Segovia en laplaza del Cristo del Mercado. / Antonio Tanarro La Banda Tierra de Segovia (BTS) suple el vacío dejado por la agrupación regional para los jóvenes que dudan si seguir tocando al acabar el conservatorio Lunes, 13 agosto 2018, 12:59

«Mis amigos no eran los del fútbol, eran los de la música». Así resume el director de la Banda Tierra de Segovia, Chema Portela. Como muchos de sus treinta compañeros del grupo, tuvo ese momento en la adolescencia en que pensó en dejar el clarinete porque no conseguía sacar sus notas del laboratorio del conservatorio. La desaparición de la Joven Banda de Castilla y León durante la crisis dejó sin esas impagables prácticas musicales y sociales a la cantera segoviana que apuraba sus años de conservatorio. Chema era un compositor melancólico adolescente que aprendió a llorar a través de la música. «Cuando me dejaba una chica, escribía una canción. Ese efecto terapéutico lo ha tenido siempre, es una manera de conectar contigo mismo y comunicarte con los demás. Da sentido a mi vida». La banda, fundada en 2012, no solo sirve de salida musical sino que intenta aportar un punto de modernidad al repertorio tradicional e incentivar a la sociedad a empaparse de obras tan complejas como enriquecedoras.

Amante de los matices profundos en los clásicos universales, Chema, de 38 años, acabó inmortalizado por el extremo opuesto. Fue el adolescente que puso las notas al himno de la Segoviana. Y lo canta orgulloso: «¡Sego, Sego, aquí está tu afición!» No todos quieren ser compositores y directores con 14 años. «Quería tocar algo más congeniado porque en esas edades cada uno tocaba lo suyo y era muy brusco». Llegó al conservatorio por la afición de su padre y quería tocar el tambor. Acabó con el clarinete porque su primo lo confundió con una flauta y ahora enseña el instrumento como funcionario en el Conservatorio de Segovia.

Enrique Salgado, otro de los fundadores de la banda, también dio por casualidad con el clarinete. «Yo no tenía ni idea de lo que era un clarinete cuando fui al conservatorio con ocho años. Me gustaba la música, daba mucho la tabarra en casa. Todo el día en casa haciendo ritmos con la boca o las manos. Mis padres me llevaron al conservatorio y yo quería trompeta o tambor y cuando llegué quedaba viola, contrabajo o clarinete porque se elegía por apellido». A sus 25 años, dirige la Escuela Municipal de Carbonero y la banda de Nava de la Asunción. Defiende la experiencia en la Joven Banda de Castilla y León. «Yo estaba pensando en dejarlo porque me aburría y fue el punto clave por esa dimensión social».

María Arias coincide. «No salías de Castilla y León, pero ir a esos sitios era muy guay. No nos conocíamos de nada, pero nos poníamos a tocar y conectamos». El oboe le llegó por casualidad pero de alguna forma estaba predestinada a él. Su tía lo decidió porque el fagot era muy grande y la percusión muy ruidosa, pero luego descubrió que su madre escuchaba conciertos de oboe de Vivaldi durante su embarazo. Reconoce la dificultad del instrumento pero ella tenía facilidad. «Tiene dos lengüetas y hay que echar aire por un agujero muy pequeño. Es muy difícil la afinación y el control del aire porque hay que echar mucha presión y entra poco aire. Yo recuerdo que la primera vez que toqué el cumpleaños feliz [con ocho años] mi familia se moría de la risa en mi cara». María, de 27 años, estudia musicoterapia y estuvo cuatro años trabando con orquestas sinfónicas de México en programas sociales de educación en barrios con pocos recursos.

Había un grupo segoviano que quería hacer una agrupación y la banda surge el 2 de enero de 2012 en el bar Ludos con una veintena de personas. El reto era trabajar de forma un poco más profesional y con repertorio que vaya más allá de lo que se toca habitualmente. «Y el compromiso, lo más complicado. Todavía nos cuesta asumir que tenemos que venir a ensayar para tocar un concierto», explica Enrique, que empezó a estudiar Comunicación Audiovisual y abandonó a los tres meses por falta de tiempo.

¿Cuántas horas dedica a la música? «¿Cuántas son 24 por siete?», responde. «Hemos venido mucho del concepto bolo. El oboe es imposible, el instrumento de viento-madera más difícil que hay. Y se tienen que entender con el oboe de al lado, la flauta y el clarinete. No es que cada uno toque lo suyo y ya está. Tienes que hacer un trabajo contigo mismo, con el grupo y ver qué cuenta cada obra», añade el director.

De aquella reunión salieron unos primeros ensayos en Carbonero el Mayor en marzo y buscaron el objetivo de participar en un certamen de bandas que se celebra en mayo en Moraleja de Enmedio. La propuesta era buscar un repertorio de distintos estilos, desde clásicos como Mozart a obras originales para la agrupación con lenguaje contemporáneo. «Antes hacían un pasodoble, un bolero, una cumbia y nuestras composiciones lo explotan de manera muy diferente. Lo primero que tocaron fue 'Jericó', del holandés Bert Appertmont, que cuenta la historia del pueblo y aporta elementos nuevos como añadir una parte central de canto cuando se derriba el muro. Lo ganaron. La BTS había venido para quedarse.

Para Delia Cobos, que empezó conservatorio porque su hermana mayor dejó las clases y heredó su clarinete, fue descubrir un mundo nuevo. «Yo en mi vida había tocado en una banda y recuerdo todo como algo increíble, desde los viajes en autobús. Lo que ellos habían vivido con la banda [de Castilla y León] yo lo viví con la BTS en el certamen. Fue lo más guay que había hecho en mi vida». «El grupo de la música se estrecha más porque al final con la gente del instituto no compartes nada; hay gente que va a llegar muy lejos, otra con la que no hablas nunca… Pero el conservatorio te obliga a compartir la música y eso genera unión», explica Delia, de 22 años, que estudia lenguas modernas.

Pablo Valverde, que entró con ella en el mismo ensayo, reconoce que aquello abrió sus miras para irse a tocar al conservatorio de Barcelona: «Fue un descubrimiento para músicos jóvenes que no tenían un sitio en el que tocar. No puedo dedicar todo el tiempo que querría pero lo siento como mío y me servirá siempre. Los valores extramusicales como la madurez o el compromiso son mucho más importantes», señala.

A aquel certamen le siguió un concierto en las Ferias de San Juan y San Pedro con muy buena acogida, y se convirtieron en banda residente del Ayuntamiento. Tiene un local de ensayos en el centro de creación de La Cárcel y una subvención que destinan a instrumentos, sillas o atriles. Cerraron unas actuaciones mínimas en Navidad, ferias y la noche de Luna Llena. A eso se añade otro por Santa Cecilia, en noviembre, y otros con fines benéficos para «despertar conciencia social». Han tocado en la Filmoteca de Madrid. Participan en un programa de música española, un concierto de Europa con obras de varios países y aportan obras originales, adaptadas o bandas sonoras.

El clarinetista Héctor López preside la asociación que da cabida a la banda y conoce los pormenores organizativos. «Para cuadrar los ensayos tenemos mucho en cuenta a las formaciones de la ciudad; sabemos que podemos cumplir un hueco pero sin desplazar a nadie. Ahora hemos terminado la temporada y estamos preparando el siguiente repertorio, dónde hacer los conciertos, el desplazamiento y los programas. No solo poner lo que se va a tocar, sino que se explica y se pone en situación al oyente». Ahí empieza la doble función pedagógica de la formación.

Chema lo resume así: «Parte del proyecto es educarnos a nosotros mismos, aprender, profundizar, no conformarnos con leer. El paso intermedio entre eso y el mundo profesional no es fácil porque es muy limitado y muy competitivo. Hay mucha gente estudiando otras carreras, o que hizo grado medio, y quiere un lugar en el que tocar. Y también acercársela a la gente, que es la labor más importante. El reguetón es sencillo de escuchar pero Beethoven no porque dura diez minutos y me pierdo. Intentamos contar cómo está construida, la historia, la estructura… Generando poco a poco la inquietud con una guía para que se enganchen a lo que están escuchando. Es como pasar a leer una novela rica en vocabulario o personajes».

La sede de la BTS está en la calle Cristo del Mercado porque tenían que poner una sede social y eligieron que fuera la vivienda de uno de los músicos. «Teníamos que elegir un lugar y la mayoría somos de esta zona entre Santa Eulalia y El Cristo», explica Chema, que describe una zona que «ha ganado mucho» con el cambio de sentido, aceras anchas o terrazas y que mantiene el espíritu del pequeño comercio.

«Es un barrio muy vivo y eso se refleja siempre en las fiestas; si hay mucha actividad es porque hay mucha gente con ganas de hacer cosas», añade Enrique. Por su parte, María recuerda los tiempos en los que visitaba a su abuela y su padre regentaba una librería. «¡Ahora hay muchísimos coches!»

Guiller Sastre, de 19 años, es uno de los canteranos. Empezó tocando el piano y a los 12 años vio un trombón bajo en una orquesta y se enamoró. «Mis padres no querían, decían que tocara el clarinete. La gente piensa que es solo para charanga, pero y hay más cosas y estilos». Con el piano amenizaba las noches navideñas, pero con el trombón no se atreve para no perturbar a sus mayores. «Fui cabezón» presume. Porque la vocación no es negociable.