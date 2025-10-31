El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edificios en la zona norte del casco histórico donde han subido más los alquileres que las rentas. Antonio de Torre

El alquiler en la cara norte del casco histórico repunta el doble que la renta de los hogares

Los vecinos de San Millán son los que más esfuerzo deben realizar para afrontar el pago mensual de la vivienda pese al aumento de ingresos

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:14

Comenta

El ahorro de las familias de Segovia difiere en gran medida según el enclave de la ciudad donde tienen su residencia. El elevado nivel de ... ingresos no siempre determina la riqueza de un hogar, ya que hay que tener en cuenta los gastos mensuales que afrontan los vecinos. Desde la calefacción a la electricidad hasta los costes de la movilidad y alquiler, que se constituye como el más relevante al haberse disparado los precios de la vivienda en la última década. Si bien es cierto que los habitantes en el barrio de San Millán son los que más esfuerzo económico deben realizar para afrontar el pago mensual de su piso o chalé, son los empadronados al norte del recinto amurallado los que más han sufrido la pérdida de equilibrio entre el encarecimiento los arrendamientos y la subida de las rentas.

