El alquiler en la cara norte del casco histórico repunta el doble que la renta de los hogares

El ahorro de las familias de Segovia difiere en gran medida según el enclave de la ciudad donde tienen su residencia. El elevado nivel de ... ingresos no siempre determina la riqueza de un hogar, ya que hay que tener en cuenta los gastos mensuales que afrontan los vecinos. Desde la calefacción a la electricidad hasta los costes de la movilidad y alquiler, que se constituye como el más relevante al haberse disparado los precios de la vivienda en la última década. Si bien es cierto que los habitantes en el barrio de San Millán son los que más esfuerzo económico deben realizar para afrontar el pago mensual de su piso o chalé, son los empadronados al norte del recinto amurallado los que más han sufrido la pérdida de equilibrio entre el encarecimiento los arrendamientos y la subida de las rentas.

La capital segoviana vuelve a disparar su fortuna por décimo año consecutivo, hasta apuntar 37.688 euros de ingresos medios netos por hogar. Así lo confirman los datos actualizados por el Instituto Nacional de Estadística, que analiza la distribución de las rentas en cada sección, distrito y municipio en 2023. Las retribuciones, que hacen referencia a los salarios, las prestaciones por desempleo, rendimientos patrimoniales, herencias o pensiones, aumentaron un 6,1% respecto al ejercicio anterior en la ciudad. No obstante, el repunte es de casi el 27% si la comparativa se realiza con 2015, que inaugura los registros, lo que se traduce en 8.000 euros más al año. Esto permite a Segovia figurar dentro del 'top 25' de los municipios más ricos de toda la provincia.

Sin embargo, no todos los barrios de Segovia han seguido el mismo recorrido. Ninguno de ellos presenta cifras negativas de renta ni ha habido regresiones económicas desde la pandemia, pero mientras que algunos han ampliado en gran medida su fortuna, en otros casos la subida ha sido más ajustada. No ha sido suficiente ni siquiera para compensar el encarecimiento que han experimentado los alquileres. Es un hecho que repercute directamente en el ahorro que custodian cientos de familias que viven en la capital en régimen de arrendatarias.

El ranking permanece inamovible desde hace ya varios años en lo que a barrios segovianos se refiere. El recinto amurallado ostenta la mayor renta neta media por hogar desde que se comenzó a elaborar la estadística, al apuntar 45.475 euros en 2023. Son 3.100 euros más respecto al ejercicio anterior. Está seguido del distrito conformado por El Salvador, Santa Eulalia y Santo Tomás, con más de 42.100; y de San Millán, con 38.700 euros, lo que supone un repunte de un 4,4%. Es por ello que se constituye como la zona que menos avances económicos ha protagonizado.

Es un reparto de posiciones que se repite incluso con el paso del tiempo, aunque sí que se han producido cambios a la cola de la clasificación. La Albuera adelanta a San José, Nueva Segovia y Comunidad de Ciudad y Tierra como el barrio más humilde, ya que presenta unos ingresos promedio de apenas 35.100 euros; y muy cerca queda el Cristo del Mercado, Santa Teresa-Puente de Hierro y los barrios incorporados, con poco más de 35.700 euros. La brecha entre la zona más pobre y la más rica de la capital se acerca ya a los 10.000 euros, una cuantía que se eleva en mayor medida si el enfoque tiene en cuenta las secciones y calles.

Encarecimiento

Esta evolución ha tenido reflejo directo en los precios de los alquileres. En concreto, el casco histórico firma su continuidad entre las áreas más preciadas a la hora de arrendar un inmueble. Tan solo basta con echar un vistazo a los principales portales inmobiliarios para conocer esta situación, ya que la vivienda se ha encarecido en este lugar un 8% más que en el resto de los barrios segovianos. Tan solo una cuarta parte de los inquilinos censados en el recinto amurallado paga menos de 500 euros al mes por la renta mensual.

El estudio experimental sobre el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler que realiza el INE, junto a los baremos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, advierten sobre las sucesivas subidas que se han rubricado en los diferentes contratos de arrendamiento en el periodo más reciente. Si el punto de partida se establece en 2015, es posible comprobar cómo el casco histórico encabeza la tendencia al alza del alquiler al dispararse un 22,3%. Es una escalada que equivale a cien euros más que ahora deben abonar los inquilinos a sus caseros al principio de cada mes. La mediana se sitúa en 650 euros mensuales, lo que supone un desembolso de 7.800 euros al año.

El precio de la vivienda ha ascendido un 4% en el histórico barrio segoviano en tan solo doce meses. Este incremento duplica al que han apuntado los ingresos netos que perciben los hogares en la zona norte del casco histórico, en los alrededores de la Plaza Mayor y hasta el límite con el paseo de Santo Domingo de Guzmán, que por poco alcanza el 1,6%. Esta sección es la única donde el precio de los alquileres se ha elevado mucho más que las retribuciones, lo que parece indicar que los residentes en este enclave no son los propietarios de los pisos arrendados. Aunque está por encima de la media de renta de Segovia, es la localización menos adinerada del recinto amurallado, pues el eje Calle Real - Acueducto y el entorno de San Juan de los Caballeros -el segundo más pudiente de toda la ciudad- superan estos umbrales en 5.000 y hasta 7.000 euros, respectivamente.

La diferencia es destacada, lo que explica a su vez las mayores dificultades que tienen algunas familias para llegar a fin de mes dependiendo de su lugar de residencia. El resto de distritos han registrado incrementos de los alquileres mucho más acotados a lo largo de 2023, al encarecerse desde un 1,7% en el área que conforman El Salvador, Santa Eulalia y Santo Tomás, hasta el 2,4% en el caso de el Cristo del Mercado, Santa Teresa-Puente de Hierro o los barrios incorporados.

Mayor esfuerzo económico

Las cifras se disparan si la lupa se pone sobre la evolución de los barrios segovianos en la última década. San José, Nueva Segovia y Comunidad de Ciudad y Tierra lideran el encarecimiento de la vivienda, con aumentos de hasta el 14,8%, lo que se atribuye al desarrollo de nuevas promociones inmobiliarias en las proximidades de la plaza de toros; y están seguidos de San Millán, con un 14,6%, que es el barrio que más esfuerzo económico debe efectuar para sufragar el alquiler. La mediana de la renta por unidad de consumo, que es un concepto que permite comparar los ingresos individuales teniendo en cuenta la composición de los hogares, ronda los 20.600 euros, mientras que el importe que deben destinar anualmente a la vivienda los inquilinos en este distrito es de 6.700 euros. Es casi un tercio de la renta total que tienen a su disposición los hogares.

Tan solo los residentes en dos zonas de Segovia dedicaron en 2023 menos del 30% de la renta neta, que son los que viven en San Lorenzo y San Marcos, donde el precio de la vivienda se ha mantenido más bajo; y en El Salvador, Eulalia y Santo Tomás, donde los ingresos de las familias se han disparado. En este distrito se encuentran las calles más adineradas de toda la ciudad, pues aquellos hogares situados en los bloques de viviendas que rodean el jardín botánico y que limitan con la calle Santo Tomás ostentan unas rentas medias de más de 53.500 euros, lo que supone un récord histórico de ingresos en la historia de la capital. El tercer y cuarto lugar lo ostentan aquellos edificios que se levantan entre el paseo de Ezequiel González y Las Lastras, con 49.100 euros; así como los inmuebles que se distribuyen en la acera opuesta y llegan hasta la avenida del Acueducto.

Sin embargo, estos no son los puntos que más han visto aumentar su riqueza en el último año. El eje comercial que va desde la calle Blanca de Silos hasta San Franciso, pasando por la Academia de Artillería, adelanta varias posiciones en la clasificación al elevar su fortuna un 14,5% tan solo en 2023. La renta neta media por hogar ha pasado de situarse en los 35.700 euros a rozar los 41.000. Algo parecido ha sucedido con la judería o el entorno de la iglesia de San Martín, en el casco histórico, de acuerdo con la actualización del INE.

Al echar la vista más atrás, sobresalen la zona de los depósitos y de la plaza de toros, en el barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra, además de San Marcos, donde los ingresos actuales de las familias son entre un 41% y un 48,5% superiores a los que se notificaron hace un decenio. La parte baja de San José, pese a consolidarse aún como la sección más pobre de la ciudad al caer por debajo de los 24.500 euros de renta neta media, también visibiliza una tendencia positiva. Al contrario, el estancamiento económico protagoniza la situación de los hogares que rodean el mercado municipal de La Albuera, los que se reparten por la carretera de Villacastín o los que se encuentran en la parte norte del recinto amurallado.