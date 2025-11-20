Alimentos de Segovia celebra dos décadas de sabor y calidad

El Norte Segovia Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:47 Comenta Compartir

Veinte años después de su nacimiento, Alimentos de Segovia celebró este jueves algo más que un aniversario. La marca agroalimentaria de la Diputación convirtió la gala de su vigésimo cumpleaños en un gran escaparate del presente y el futuro del sector en la provincia, pero también en un reconocimiento público a quienes, desde pequeños obradores, explotaciones agrícolas, bodegas o grandes industrias, han consolidado un proyecto colectivo que suma ya 379 socios.

El escenario elegido fueron las instalaciones de Zibá, donde medio millar de personas –productores, empresarios, representantes institucionales y amigos de la marca– se dieron cita para repasar dos décadas de trabajo compartido. La velada arrancó con la proyección de un vídeo que recorría la trayectoria de Alimentos de Segovia desde 2005: de sello incipiente para apoyar a las empresas locales a paraguas consolidado que hoy acompaña a sus asociados en la promoción, la comercialización y la apertura a nuevos mercados.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el homenaje a los cinco diputados provinciales que han asumido la responsabilidad política de la marca a lo largo de estos años: José Martín Sancho, Rafael Casado Llorente, Jaime Pérez Esteban, Noemí Otero Navares y la actual responsable, Magdalena Rodríguez Gómez. Los cinco recibieron una mención honorífica de manos del presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, como reconocimiento a una labor que ha ido adaptando el proyecto a los cambios del sector sin perder la raíz local.

Tras el homenaje institucional, la gala centró el foco en los verdaderos protagonistas: las empresas y entidades que integran Alimentos de Segovia. Bajo el lema de los galardones 'Más allá de…', la organización quiso subrayar que la marca es mucho más que un logotipo en una etiqueta. Es historia, innovación, internacionalización y sostenibilidad, condensadas en seis reconocimientos que reflejan la diversidad del tejido agroalimentario segoviano.

El premio 'Más allá de los años' distinguió a Panadería M. Sanz y a Celestino Arribas, los dos primeros socios que se sumaron a la iniciativa. Su trayectoria simboliza el vínculo entre tradición y modernización que ha guiado la evolución de la marca. «Nos ha permitido hacernos un poquito más fuertes y ponernos en el mapa», resumieron los primeros, mientras que desde Celestino Arribas agradecieron el respaldo «en nombre de los casi 400 socios que cada día luchamos para que nuestros clientes sean un poquito más felices a través del paladar».

La sostenibilidad tuvo nombre propio en la figura de Huercasa, reconocida con el galardón 'Más allá de la sostenibilidad' por su papel como referente europeo en producción vegetal. Su director, Manuel Moracho, definió el premio como «un honor» y se comprometió a seguir avanzando en modelos productivos respetuosos con el medio ambiente. En el capítulo de innovación, el foco se dirigió a Espirulina Valsaín, premiada en la categoría 'Más allá de la tradición' por su singular cultivo artesanal de microalgas en plena sierra segoviana. Sus responsables, Carmen y Pierre, reivindicaron el valor de que proyectos emergentes como el suyo dejen de ser «invisibles» y cuenten con un «grupo protector profesional dentro de la agricultura».

El reconocimiento 'Más allá del producto' recayó en Procose, la asociación que ha liderado la defensa y proyección del Cochinillo de Segovia, recientemente amparado por una Indicación Geográfica Protegida. Su presidente, José María Ruiz, subrayó que el premio «es hacer honor a la historia de Segovia, a su gastronomía y a sus gentes», y a un emblema culinario que se ha convertido en motor económico y tarjeta de visita de la provincia.

La dimensión internacional llegó de la mano de La Prudencia, galardonada con 'Más allá de nuestras fronteras' por su labor exportadora de embutidos sin renunciar a los procesos artesanales. Su director general, Felipe Benito, interpretó el reconocimiento como «la certeza de que estamos haciendo las cosas bien y de que vamos por el buen camino». El mapa se completó con el premio 'Más allá de la tierra' a la Asociación Vino de Valtiendas, por su contribución decisiva a situar los vinos segovianos en el panorama nacional de la calidad. «Con la gran calidad que contiene Alimentos de Segovia, estar ahí, para nosotros, es un triunfo», admitió su presidente, José María Galindo.

En su intervención, Miguel Ángel de Vicente reivindicó el carácter coral del aniversario. «Cada uno de estos veinte años son semillas plantadas por productores, comercios y restaurantes», señaló, antes de defender que la marca es hoy «un referente gastronómico» que permite presumir de alimentos «más naturales, más auténticos y más artesanos que nunca». La diputada Magdalena Rodríguez puso el acento en el componente identitario de la marca. A su juicio, estos veinte años demuestran que la provincia «cree en su gastronomía» y ha sido capaz de convertirla en orgullo compartido.