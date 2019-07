La Junta no puede confirmar la alerta sobre la aparición del avispón asiático en El Sotillo al no recibir el ejemplar Ejemplar hallado en El Sotillo. / El Norte La anterior denuncia sobre un ejemplar de esta especie resultó ser una avispón europeo EL NORTE Segovia Jueves, 25 julio 2019, 12:09

La Delegación Territorial de la Junta en Segovia explicó ayer que los servicios que pudieran tener competencia en la detección y control del avispón asiático no han recibido ninguna llamada de alerta de ningún vecino de El Sotillo ni el ejemplar hallado, para poder proceder a su identificación, por lo tanto no se puede confirmar la especie del ejemplar encontrado. Además recordaron que la anterior alarma,en el barrio de Nueva Segovia, resultó que no era una avispa asiática.

Desde la Junta se recordó a los ciudadanos que el modo de proceder ante este tipo de situaciones es dar aviso al 012 o al 112 para que se puedan hacer los análisis necesarios en los ejemplares, proceder a su identificación y evitar falsas alarmas. Los medios de comunicación recibieron un correo electrónico de una particular sobre la aparición de una avispa asiática en el cestillo de la depuradora de una piscina en El Sotillo, en el término municipal de La Lastrilla, por parte de una joven familia suyo. La Administración regional explica que estas personas no llamaron ni hicieron llegar el ejemplar a ninguno de los servicios territoriales como pueda ser Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería o Sanidad. Hace unas semanas se produjo otra alerta por este mismo asunto, en el barrio de Nueva Segovia, aunque en esta ocasión sí se dio aviso a los Bomberos que enviaron el ejemplar al Junta, que pudo destacar que se tratara de una avispa asiática.

La Junta de Castilla y León estableció en 2016 un protocolo de actuación relativo a la detección, seguimiento y control de avispón asiático. Desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente se recomienda realizar solo alertas presumiblemente ciertas, y evitar en la medida de los posible las falsas alarmas y una vez realizadas las comprobaciones pertinentes para identificar la especie.

En algunos casos, como ocurrió en Nueva Segovia, el avispón asiático puede confundirse con el avispón europeo, una especie de véspido que puede alcanzar más de dos centímetros de tamaño. Se trata de una variedad propia de Europa que puede realizar sus nidos en huecos de árboles, tejados o aleros, pudiendo alcanzar tamaños considerables.

El avispón europeo no es una especie con un comportamiento agresivo, ni su presencia supone riesgo para el hombre, salvo cuando se proceda a manipular su nido, momento en el que puede atacar. Como especie autóctona, cumple un papel muy importante en el proceso de control de poblaciones de otras especies foráneas, como el avispón asiático, por lo que no debe procederse a la destrucción de sus nidos de forma sistemática, por simple alarma social.