Así será el interior del módulo cubierto. El Norte

El alcalde defiende el nuevo módulo de atletismo: «Es inviable hacerlo con menos dinero»

Mazarías destaca el compromiso del Consejo Superior de Deportes con la infraestructura deportiva

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:06

El alcalde de Segovia, José Mazarías, expresó este jueves su satisfacción por el respaldo del Consejo Superior de Deportes (CSD) al proyecto de construcción ... del módulo cubierto de atletismo, equipamiento pendiente desde hace catorce años. El regidor desveló los pormenores de la reunión mantenida el martes con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y criticó la gestión de los anteriores gobiernos socialistas, liderados por Clara Luquero y Clara Martín. «Era muy difícil que Uribes dijera que no porque entiende que la colaboración interinstitucional es imprescindible para el desarrollo de proyectos que redundan en el bienestar de todos», dijo el regidor, que subrayó la «buena disposición» del presidente del CSD.

