El alcalde defiende el nuevo módulo de atletismo: «Es inviable hacerlo con menos dinero»

El alcalde de Segovia, José Mazarías, expresó este jueves su satisfacción por el respaldo del Consejo Superior de Deportes (CSD) al proyecto de construcción ... del módulo cubierto de atletismo, equipamiento pendiente desde hace catorce años. El regidor desveló los pormenores de la reunión mantenida el martes con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y criticó la gestión de los anteriores gobiernos socialistas, liderados por Clara Luquero y Clara Martín. «Era muy difícil que Uribes dijera que no porque entiende que la colaboración interinstitucional es imprescindible para el desarrollo de proyectos que redundan en el bienestar de todos», dijo el regidor, que subrayó la «buena disposición» del presidente del CSD.

Sin embargo, no escatimó críticas a la oposición socialista en el Ayuntamiento. «Parece que a Clara Martín no le ha gustado que haya avances en el acuerdo. Será por su fracaso a la hora de desarrollar un proyecto que los socialistas elaboraron con dimensiones y presupuesto propios de un patio de recreo, no de un módulo de atletismo», dijo Mazarías, en referencia a los 1,3 millones que el gobierno municipal anterior presupuestó para esta infraestructura deportiva.

«Ahora dicen que el nuevo proyecto y los 3,3 millones de euros que costará son un capricho del alcalde, pero el propio Uribes considera inviable acometer una infraestructura de este tipo con 1,3 millones de euros, y así nos lo hizo saber», señaló el alcalde, que desempolvó el proyecto de módulo cubierto elaborado en 2011 por el gobierno de Pedro Arahuetes. «Ese proyecto ya hablaba de un coste de 3,6 millones de euros, pero tenía serias carencias. Costó 28.969 euros hacerlo que no han servido para nada. Ni Clara Luquero en los programas electorales de 2015 y 2019, ni Martín en el de 2023 tuvieron en cuenta este documento. Lo dejaron olvidado».