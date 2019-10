El alcalde de Cuéllar cree «muy necesario» vender las 24 viviendas de Niñas Huérfanas Carlos Fraile, a la derecha, muestra las fotos del estado de las viviendas. / Mónica Rico Carlos Fraile dice que sus primeros cien días de gobierno han sido «productivos» para la villa MÓNICA RICO Cuéllar Viernes, 4 octubre 2019, 22:43

El alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, acompañado de varios de los miembros de su equipo de gobierno, realizó ayer un balance de los primeros cien días de su estancia al frente del Consistorio, unas jornadas que calificó de «productivas para Cuéllar», señalando que la transición por el cambio no ha supuesto ninguna incidencia en las labores del día a día, tanto en las tareas administrativas como en la prestación de servicios a los vecinos.

El regidor apuntó que a pesar del escaso tiempo transcurrido en la legislatura, el equipo de gobierno considera la existencia de «avances evidentes», y ello a pesar del condicionante «de que la mayor parte de las energías que hemos puesto han ido encaminadas a la organización de la programación cultural y deportiva que se ha llevado a cabo en verano», sin olvidarse de citas como la Feria Medieval, las fiestas de Cuéllar y de los barrios.

Fraile hizo un repaso por algunas áreas en las que se ha trabajado, comenzado por urbanismo, donde, anunció, que se está avanzando para poner a la venta las 24 viviendas del complejo de Niñas Huérfanas «pese al estado de abandono del anterior equipo de gobierno», mostrando fotografías del estado de viviendas, trasteros e incluso una caldera deteriorada y desmontada. Anunció que las viviendas se han limpiado y que se continuará trabajando para su salida al mercado lo que considera «muy necesario». También en urbanismo se han tramitado las cesiones al Ayuntamiento de inmuebles como el de la calle San Julián, se han reanudado las obras de la nave de servicios municipales «que nos hemos encontrado parada», una paralización que, según apuntó el primer edil, podía haber comprometido la subvención con la que se financian dichas obras. Asimismo recordó que durante estos cien días se han iniciado las obras de accesibilidad de la biblioteca, «con una ampliación del proyecto inicialmente previsto»; y que en materia de desarrollo industrial ha habido reuniones con los propietarios de parcelas en la carretera de Segovia, donde se podría desarrollar un sector industrial.

En el repaso del área de Servicios Municipales y Personal, Fraile destacó que al llegar al gobierno habían encontrado una furgoneta «que hemos llevado al desguace», debido a su estado. Asimismo apuntó que la barredora se encontraba en el taller «con una factura de más de 6.000 euros», y que el camión de la basura tiene averías continúas, por lo que están pensando su posible sustitución. A pesar de ello, desde el punto de vista de la prestación de servicios y de la organización de personal, el balance del trabajo es positivo, con la puesta en marcha de la jornada de 35 horas semanales o la licitación del servicio de limpieza en los colegios. En estos momentos desde las concejalías de Educación y Hacienda se está trabajando en un análisis del estado de las calefacciones de los tres colegios y de los edificios municipales, para conocer también su funcionamiento.

En lo referente a Seguridad y Policía, el alcalde recordó que se ha continuado con el proceso de selección de los cuatro agentes de policía, que acaba de concluir. Asimismo se adquirieron chalecos antibalas «que dotan de seguridad a nuestros agentes, que lo llevaban reclamando años», apuntó Fraile, asegurando no entender cómo no se había abordado esta cuestión antes, mostrándose también sorprendido porque cuando accedieron al gobierno no se gestionaba el cobro de las multas desde marzo, tras la jubilación del agente que se encargaba de ello.

En materia de Turismo se ha empezado a realizar una reestructuración de la oficina de turismo, con unos horarios fijos y una reconfiguración de los productos turísticos que allí se venden y una apuesta por la comunicación y la difusión de Cuéllar y las actividades que se hacen en la localidad, a través de redes sociales y videos de promoción.