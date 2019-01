El alcalde afirma que Medio Ambiente no ha detectado vertidos en el Cega Cauce del río Cega en las cercanías de Cuéllar. / Mónica Rico La oposición en el Ayuntamiento de Cuéllar demanda a la Comunidad de Villa y Tierra una depuradora en el polígono que gestiona MÓNICA RICO Cuéllar Lunes, 28 enero 2019, 13:20

El posible vertido que sufrió el río Cega hace unos días y que fue detectado y denunciado por miembros de Izquierda Unida y El Espadañal llegó al pleno municipal del Ayuntamiento de Cuéllar, donde los grupos de la oposición solicitaron a la Comunidad de Villa y Tierra la puesta en marcha de una depuradora en su polígono industrial, un proyecto que la entidad espera comenzar este mismo año tras varios retrasos.

El primero en hablar fue el portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Carlos Fraile, quien felicitó a IU expresó su preocupación por la salud del río. Asimismo, pidió al alcalde, Jesús García (Partido Popular), que se pronunciara sobre los hechos denunciados. A su vez, recordó que por el momento en este episodio no había constancia de que hubiera afectado a peces, lo que sí ocurrió en un vertido anterior en 2017, cuando numerosos ejemplares fueron hallados muertos.

Fraile rogó a García, que además de alcalde es presidente de la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar, que informara de las actuaciones que se han realizado al respecto y pidiera a la institución que preside la puesta en marcha de la depuradora lo antes posible «porque esto nos parece de suma gravedad». El regidor, por su parte, apuntó que no existe constancia real del vertido y que todo lo señalado hasta ahora es «en base a unas manchas y unos olores, pero todo en base». En esta línea, discrepó de que se esté culpabilizando directamente al polígono cuando aún se desconocen los hechos. Admitió que hace dos años sí hubo un problema, y añadió que la única empresa del parque empresarial que por sus características podía haber realizado el vertido en estos momentos tiene una depuradora y un ciclo cerrado de agua, por lo que «no vierte nada» al río Cega.

Jesús García instó a que «no se dé nada por hecho» al no haber nada demostrado y por la delicadeza del asunto. «Estamos para proteger al medio ambiente, pero también a las personas», afirmó. Incidió en que ahora se está hablando únicamente de sospechas. El alcalde cuellarano recordó que el después del vertido de hace dos años una empresa se vio «bastante afectada». Dicha compañía ha ejecutado ahora una inversión importante en lo que se refiere a la depuración del agua.

Nuevo proyecto

Respecto a la depuradora, García señaló que Villa y Tierra ha tenido que rehacer el proyecto debido a que la ubicación en la que estaba prevista su construcción se acercaba un metro más de lo permitido a la autovía, por lo que «hubo que trasladarla y hacer un proyecto nuevo». Señaló que la mancomunidad quiere ejecutar la instalación este año con un coste de unos 350.000 euros.

El alcalde repitió en varias ocasiones que no se señalara a la Comunidad de Villa y Tierra como responsable, ya que ni el Seprona de la Guardia Civil ni la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) aún se habían personado para tener conocimiento del incidente. Agregó que sí que se habían acercado hasta el lugar personal de Medio Ambiente, quienes no habían detectado nada en el cauce del río. Con respecto al polígono, García destacó que la mayoría de las empresas son «normales» y que sus instalaciones y actividad se asemejan más a unos «almacenes», por lo que apenas generan desechos más allá de las aguas residuales. Apuntó que Villa y Tierra había instalado contadores en las salidas de todas las naves para detectar cualquier anomalía «y no hay nada raro».

Por su parte, el grupo de Izquierda Unida en el Consistorio cuellarano puso de relieve en el transcurso del pleno municipal que desde el mismo momento en el que tuvieron conocimiento de la posibilidad de que se hubieran realizado vertidos contaminantes en el río, advirtieron de los hechos al Seprona de la Guardia Civil, así como a la Confederación Hidrográfica del Duero y a la Dirección General del Medio Natural de la Junta.