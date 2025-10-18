La Albuera se engalana para un gran derbi La Segoviana estrena las gradas supletorias, con 900 asientos más, para recibir este domingo al Ávila, la cita de dos clubes en alza tras cinco años sin verse

Operarios trabajan en la instalación de las gradas supletorias en el estadio municipal de La Albuera para el partido contra el Ávila.

Tras seis jornadas de 'calentamiento', este domingo empieza la temporada de verdad para la Gimnástica Segoviana. El Real Ávila, lo más parecido a un eterno rival entre dos clubes modestos, visita a partir de las 18:00 horas La Albuera en partido oficial cinco años después en una rivalidad que años atrás enfrentaba a dos entidades atascadas en Tercera que hoy se asoman a Primera RFEF. De esa cima descendió la Sego y a ella aspira el Ávila, que jugó 'play-off' de ascenso y llega como segundo con 14 puntos, tres más que los azulgranas, quintos.

El estadio municipal estrena 900 asientos supletorios que se suman al aforo ordinario de 1.936 para la primera gran tarde de Segunda RFEF, con 400 entradas enviadas a tierras abulenses y un test de magnitud para ver las expectativas segovianas este curso.

Pese a los tres partidos fuera de Segovia sin victoria, el técnico azulgrana, Iñaki Bea, subraya su confianza. «Sabemos que somos un buen equipo». Una propuesta sin apenas cambios desde que empezara la liga: un 4-4-2 clásico con profundidad por banda y someter a las defensas a base de centros laterales. «Miraremos un poco de reojo a lo que hace el rival para ver dónde podemos hacer daño». Porque el vasco solo pudo sacar conclusiones parciales del duelo que presenció el domingo en el Adolfo Suárez entre el Ávila y el filial del Real Oviedo.

Destaca del oponente su fortaleza defensiva ante una plantilla talentosa que llevó la iniciativa, pero no acabó de culminar en el último tercio de campo. Una situación que podría repetirse mañana, pues el hilo conductor de la Sego en casa ha sido llevar la iniciativa y su carencia, convertirla en más goles. Otra virtud abulense, subraya Bea, es la capacidad para manejar cualquier situación. «No se ponen nerviosos». Un tercio de sus puntos han llegado gracias a goles en el descuento.

«Miraremos un poco de reojo a lo que hace el rival para ver dónde podemos hacer daño» Iñaki Bea Entrenador de la Segoviana

En una plantilla tan renovada como la azulgrana, está por ver cómo se empapan los recién llegados de esa rivalidad clásica, bien conocida para Manu, Chupo, Javi Borrego o Carmona, cuya presencia dependerá de sus molestias musculares, una potencial ausencia que podría provocar el debut de Postigo en la portería a sus 19 años.

Iñaki Bea recurre al 'vísteme despacio que tengo prisa' para apaciguar los nervios. «No nos podemos dejar de llevar por las ganas, nuestras y del público, porque juguemos ante un rival directo para el 'play-off'. Somos un equipo que juega con el corazón, pero al mismo tiempo, hay que tener tranquilidad». Algo que, subraya, ha probado con la paciencia para abrir marcadores en casa ante Sámano, Sarriana y Coruxo en la segunda parte. «Esa experiencia nos tiene que valer».

«Ahora puede ser de los partidos más importantes que se pueden ver en esta categoría» Manu Olmedilla Capitán de la Segoviana

El capitán, Manu Olmedilla, no esconde lo especial de la rivalidad, que no se repite en La Albuera desde 2020, en Tercera. «Ahora puede ser de los partidos más importantes que se pueden ver en esta categoría». El jugador que mejor representa la continuidad en un vestuario tan cambiado ve al grupo aún «asentándose», por lo que avisa: «Tenemos mucho margen de mejora». Lo que exige afinar en área contraria, una labor que no solo atribuye a los delanteros. Nadie saborearía más que él un gol al Ávila.

La grada tiene reservada un papel principal. «Los jugadores no se cansan de repetir que da gusto jugar en La Albuera. Estamos en el mejor momento para venir». Tras un año en Primera RFEF con entradas por encima de los 3.000 espectadores. «La herencia que yo he cogido es una responsabilidad», asume Bea. Tras el descenso, los días grandes, que fueron rutina el curso pasado, serán menos ahora. Y la ilusión se mantiene ganándolos.

