Alberto Reguera exhibe en 'Regreso de Chile' su «memoria pictórica»

Tras protagonizar el pasado mes de junio 'Réversible' en la Salle des Expositions de la Mairie du 8e, en el corazón de París, el artista segoviano Alberto Reguera regresa a las orillas del Sena para inaugurar mañana una nueva muestra individual. 'Retour du Chili' (Regreso de Chile) reúne en la Galerie Olivier Nouvellet hasta el 27 de septiembre una docena de pinturas con las que Reguera inicia una nueva serie, en torno a la «memoria pictórica» de un viaje que realizó al país Latinoamericano entre febrero y marzo de 2024.

Reguera celebra así cuatro décadas de colaboración sostenida con el primer galerista que creyó en él, a escasos metros del emblemático Pont Neuf parisino. Las obras escogidas en esta ocasión son pinturas de pequeño y mediano formato creadas entre 2024 y 2025, que evocan los majestuosos paisajes de los grandes lagos del sur del país.

Como explica en declaraciones a Ical, «cada una de estas obras se inspira en un lugar concreto, y podría ser el comienzo de una serie, con futuros viajes venideros a Chile, para explorar e inspirarme en otras zonas de su alargada geografía».

En esta serie, el segoviano busca capturar «la apacibilidad de los volcanes, observados desde diversos puntos de vista y distancias» –en particular, el imponente y sereno volcán Osorno–, en contraste con la «belleza cristalina de las vastas extensiones acuáticas que los rodean, como el lago Llanquihue». También transcribe la riqueza cromática de los atardeceres, mezclando tonos anaranjados y arenas volcánicas, a través de pigmentos marrones y oscuros que superpone sobre lienzos alargados.

El artista también captura horizontes acuáticos reflejados en cielos dorados, o las nubes que flotan sobre el estuario de Reloncaví, sugeridas por capas de blanco y gris. Más al norte, en las alturas de Petrohué, una exuberante vegetación se eleva hacia el cielo, formando lo que él llama una «nube verde» que se funde con los azules cobalto que dominan los cielos transparentes de Chile.

El título de la exposición subraya la conexión visual y emocional que persiste entre el artista y este territorio. La serie forma parte de una tradición muy querida por Alberto Reguera: la de los paisajes abstractos inspirados en sus viajes. Entre ellos se encuentran Saint-Malo (1997), los fiordos de Noruega (1999), Australia y Nueva Zelanda (2006), y su Castilla natal, fuente inagotable y hilo conductor de su obra.

