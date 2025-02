Águeda Marqués y la barrera de los cuatro minutos

Idaira Prieto, seleccionada junto a Marqués para el Europeo: «Han sido muchos años en la sombra»

Idaira Prieto conoció ayer su primera convocatoria absoluta en pista, apenas dos meses después de haber representado a la selección en el Europeo de Cross en Turquía. Correrá los 3.000 metros del Europeo de Apeldoorn (Países Bajos) entre el 6 y el 9 de marzo junto a Águeda Marqués y Marta García. «Significa que el trabajo ha salido a la luz. Han sido muchos años en la sombra, con lesiones, y ahora que he podido tener un poco de continuidad, las cosas están yendo muy bien. Es una recompensa».

Prieto llegaba al campeonato de España del sábado tras lograr el 7 de febrero su mejor marca personal en los 3.000 en Valencia, una marca (8m51s) . «Quería revalidar mi estado de forma». Había dos formas de conseguir el billete al Europeo: la mínima directa europea (8m48s), la vía de García y Prieto, o el ranking de puntos, la suya. Aquel triunfo consolidó su posición y valió la mínima de la RFEA, un segundo requisito: estaba en 8m57s. Cuando García atacó en el 3.000 al paso por el 1.800, lo vio claro. «Me beneficiaba que fuera un ataque largo y no una carrera muy lenta hasta el último 400. La idea era aguantar ahí hasta que pudiera y que no me cogieran por detrás». Así aseguró el bronce.

El 3.000 es la distancia más larga en pista cubierta –las vueltas son de 200 metros–, ideal para alguien que está trabajando para dar su mejor versión al aire libre en el 5.000 y buscar una plaza para el Mundial de Tokio. «La mínima RFEA es bastante dura, pero por ranking no voy mal y voy a intentar conseguirla. Nunca se sabe. Si no, estaré satisfecha de haber hecho una buena temporada». La construirá con semanas de 130 kilómetros, lejos de la elíptica, la máquina de las lesiones, cuando tenía que mover el corazón y no podía correr.