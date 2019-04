Los agricultores esperan las lluvias de primavera para que madure bien el cereal Dos agricultores en un campo de cereal de Segovia. / A. de Torre M. A. L. Segovia Miércoles, 3 abril 2019, 10:19

La nieve anunciada para esta semana será la propia de la estación, 'nieve primavera', que se derrite pronto porque las temperaturas diurnas son más altas, en general, que en invierno. Es un agua muy esperada, pero en especial la que pueda caer en las próximas semanas en forma de lluvia porque los agricultores (también los ganaderos, por los pastos) están comenzando a preocuparse, no tanto como en Andalucía o Castilla La Mancha, pero casi. José María Llorente, técnico de Asaja de Segovia, apunta que las plantas de cereal han madurado lo suficiente pero necesitan agua para que no adelanten la floración y sean viables, para que no se produzca el 'encañamiento', la maduración prematura.

La sequía está afectando también a otros cultivos, como la remolacha, pues en algunas parcelas ha sido necesario replantarla para que tenga más oportunidad de crecer bien con las lluvias previstas.

Para lamento de los profesionales del sector agrario, desde mediados de marzo a mediados de abril puede considerarse que ha sido un tiempo «vacío», por la ausencia de agua, pues la poca que ha caído no ha llegado a empapar el suelo lo suficiente y las plantas de cereal, explica Llorente, están «pasando penuria» y en muchas zonas han prosperado solo con la humedad del rocío. «Aquí todavía estamos en una situación contenida, hay suelos donde hay poca humedad y la planta ya está cambiando de color, pero todavía no tenemos que estar tan preocupados como en otras regiones», señala el técnico de Asaja Segovia.

Sin embargo, el proceso de sequía está teniendo ya consecuencias, y en algunas zonas los conejos, que no encuentran qué comer, han arrasado ya algunos cultivos, como en las laderas del valle del Eresma en el término de Zamarramala.

«Si llueve estos días, la situación puede mejorar mucho porque la primavera es milagrosa, pero tiene que ser una lluvia continuada de unos cuantos litros cada día, no que caiga un gran chaparrón un día y no vuelva a llover en diez o quince; en la primavera tiene que caer el agua repartida», comenta Llorente.