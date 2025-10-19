Aficionados al teatro, con muchas tablas Grupos segovianos ensayan durante todo el año para presentar sus obras en distintos escenarios, con la Muestra Provincial del Juan Bravo como referencia

La bombonera del Juan Bravo reserva cada año el mes de noviembre para celebrar la Muestra Provincial de Teatro, que está a punto de cumplir tres décadas de existencia. Acudir a esta meca de la cultura de la capital se convierte en un premio para los grupos aficionados elegidos para participar cada año. En esta edición, diecinueve compañías repartidas por la capital y distintos rincones de la provincia pisarán las ansiadas tablas de este escenario. Para algunos será la primera vez, otros repiten su cita anual y algunas agrupaciones se han tomado un respiro por diversos motivos.

Este es el caso de Por Eso Teatro, que tiene su sede en Muñoveros, aunque buena parte del elenco son de otras localidades de la esta comarca como San Pedro de Gaíllos, Cantalejo, Veganzones, Fuenterrebollo y Covachuelas.

Tras tres años acudiendo al Juan Bravo, en esta ocasión no irán, han preferido «no repetir obra porque están preparando una nueva que se estrenará a finales de año, y no llegábamos a tiempo para la muestra», como indica la directora, María Curros. Hasta ahora han representado tres montajes largos: 'Chico busca a chica', 'Un Stradivarius algo desafinado' y 'La valentía'. A mayores han escenificado dos más breves como 'Las lavanderas' y 'Allá por el siglo XV', con la que se presentaron en el Sinodal de Aguilafuente. Han actuado también fuera de Segovia. Como destaca uno de los actores, Gerardo Álvaro, «hemos ido hasta las provincias de Valladolid, Guadalajara o a la localidad de Ciempozuelos en Madrid».

De Muñoveros al Juan Bravo

Esta compañía, comenzó su andadura en 2021. Ensayan una vez a la semana, aunque cuando se aproxima la fecha de las representaciones pueden ser hasta tres días. Maribel Calvo lleva más de dos décadas haciendo teatro aficionado y destaca que para ella «lo más difícil es aprenderse el texto». Esmeralda Santa Engracia, que había hecho algo de arte escénico en San Pedro de Gaíllos y en La Matilla, se unió a este grupo porque «conocía a otra de las componentes y me animaron». Marta Nieto es la última incorporación. Debutará en la obra de diciembre y revela que «llevaba veinte años sin hacer nada de teatro, pero me llamó Maribel para un curso y de ahí me invitaron a participar».

En el mundo del teatro cada representación es diferente. Como indica Marina Martín, otra de las actrices, «cada día no tienes el mismo estado de ánimo, pero lo que pretendemos siempre es disfrutar sobre el escenario para poder transmitirlo al público».

El primer año que actuaron en el Juan Bravo de Segovia notaban ciertos nervios por la responsabilidad de debutar ante un auditorio que impone, pero por norma general destacan que «cuando más nervios pasan es el día del estreno». Por su parte, Fidel Martín destaca el papel que juega en las distintas actuaciones «la complicidad del público porque cuando responden con aplausos te da mucha energía, algo que cambia bastante de un sitio a otro». Por su parte, Antonio Cabañas entró en la compañía para hacer una suplencia, «me invitaron y he continuado porque me interesa trabajar determinados autores y también porque se hace mucho hincapié en el trabajo actoral, algo en lo que tiene mucho que ver la directora, que es una persona exigente».

Profesores sobre el escenario

La Compañía Loca-l está formada por profesores del colegio Claret de Segovia, la mayoría de los cuales llevan desde que comenzó en 2012. 'Palabras en la arena' y 'Quedan detenidos' fueron sus primeras representaciones. Posteriormente prepararon 'Los entremeses' de Cervantes, que incluía tres piezas en las que un actor interpretaba al autor del Ingenioso Hidalgo de La Mancha, que en 2015 daría nombre a una nueva obra, 'Don Quijote y Sancho somos todos', momento en el que llegaron a ser hasta treinta componentes.

Carlos García Fuentetaja es uno de los actores y recuerda que «la última obra antes del parón de unos años con motivo de la pandemia fue 'El cadáver del señor García', en 2018, con la que fuimos al Juan Bravo y a otros pueblos de la provincia». En este 2025 han retomado la actividad y este otoño participan en la Muestra de Teatro Aficionado Provincial de la Diputación, el 27 de noviembre, con la obra de Miguel Mihura, 'Melocotón en almíbar'. Tras el paréntesis, su puesta de largo será en el teatro Juan Bravo.

«Cada día no tienes el mismo estado de ánimo, pero lo que pretendemos siempre es disfrutar sobre el escenario» Marina Martín Actriz de la compañía Por Eso Teatro

El grupo está integrado por once componentes sobre el escenario, a los que hay que sumar otras cinco personas que forman parte del equipo técnico y artístico. Diego Mínguez es profesor en el Claret y es el encargado de dirigir al grupo teatral. Destaca que «esta es la obra con la que empiezan la nueva andadura y, aunque se han hecho un par de representaciones a puerta cerrada, el estreno será en el Juan Bravo». Ensayan en el colegio, su lugar de trabajo. Mínguez afirma que «tenía ganas de llevar este proyecto que me habían ofrecido hace un par de años».

Después de la representación inaugural comenta que «la idea es llevar la obra a lo largo de este curso por distintos lugares de la provincia y más allá, a otras localidades donde hay colegios de los claretianos para hacer un intercambio de visitas entre centros».

«Estar frente al público es algo que engancha, tiene adrenalina, y eso que estamos habitualmente frente a los alumnos» Gonzalo Martínez Actor en la compañía Loca-I

Tras finalizar el ensayo semanal de los jueves, algunos de los componentes manifiestan su pasión por actuar, como Ana Cristina a quien le encanta el teatro «como a gran parte de mi familia, para mí ha sido una forma de expresión». Manuel Monge dice que «lo que más nos cuesta es quedar todos sin que haya bajas, porque cuando el grupo es más numeroso a alguno le puede surgir algo y el director sufre bastante con este tema». Para otros profesores como Gonzalo Martínez supone un reto interesante ya que «estar frente al público es algo que engancha, tiene adrenalina, y eso que estamos habitualmente frente a los alumnos como profesores, que es más difícil porque nos conocen».

Regina Andrés es la directora de Educación Primaria Obligatoria en el Claret y también actúa. Indica que «en el trabajo cada uno tiene su rol y su responsabilidad, pero aquí no, somos todos iguales y de esta manera nos podemos conocer mejor». Otras de las actrices, Ramona Ruiz, apunta que tras el paréntesis de la pandemia «ha costado un par de años retomarlo porque cuando se enfrían las cosas es más difícil empezar, pero se ha decidido que había que sacarlo hacia delante gracias también a Diego, el director, que le ha dado un gran impulso».

Las luces del patio de butacas se van apagando como presagio a la subida del telón que muestra a estos grandes actores y actrices aficionados sobre las tablas ante su público.

