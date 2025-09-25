Contra la acumulación de contenedores de basura a pocos metros del Acueducto

El Procurador del Común -institución que se equipara en Castilla y león al Defensor del Pueblo- insta al Ayuntamiento de Segovia a acabar con ... la acumulación de contenedores existente a la altura del número dos de la travesía Doctor Sancho, prácticamente haciendo esquina con la muy transitada avenida del Acueducto, a pocos metros del monumento santo y seña del patrimonio universal de la ciudad.

La resolución que firma el responsable de esta entidad autonómica, Tomás Quintana, reclama a la corporación que preside el alcalde, José Mazarías, a que valore la opción de «redistribuir» ese grupo de contenedores para «reducir su concentración, alejar los dispositivos de las fachadas residenciales y repartir las distintas fracciones entre varias ubicaciones próximas», reza el escrito dirigido al Consistorio. En él, también se demanda que no se junten más de tres de contenedores en un mismo emplazamiento.

Aunque matiza que la administración municipal ha de mantener los criterios de eficiencia y seguridad en el diseño del servicio de recogida de basuras, el Procurador del Común también conmina a que su aplicación sea mesurada. Para ello, solicita que se «pondere debidamente el impacto» que en la actualidad supone la acumulación de contenedores de la que se han quejado vecinos que se sienten directamente damnificados, como son quienes residen en las viviendas del bloque de pisos situado donde se apilan. Dichas críticas han llegado hasta el Procurador del Común, que ahora suscribe la resolución de retirarlos en grupos de tres como máximo.

La entidad regional defiende la búsqueda de alternativas viables y el principio de proporcionalidad que debe regir toda actuación administrativa en el ámbito de los servicios públicos locales.

Valorar el «riesgo potencial»

Asimismo, la instancia del organismo autonómico insta al Ayuntamiento de Segovia a que se estudien fórmulas complementarias de organización de la prestación de limpieza y recogida de basuras en este céntrico enclave de la capital segoviana muy frecuentado a diario al ser una zona comercial y de oficinas, además de residencial.

A modo de sugerencia, el Procurador del Común aporta en el documento remitido al Consistorio de la ciudad como posibles medidas de refuerzo la instalación de puntos de acopio regulado para cartón comercial con horario limitado o la recogida puerta a puerta de residuos comerciales en franjas horarias específicas, así como la programación de repasos adicionales de limpieza, recogida y control en los momentos de mayor generación de desechos.

El tercer y último punto de la respuesta del Defensor del Pueblo de Castilla y León advierte del «riesgo potencial» que entraña la colocación de todos esos contenedores, hasta nueve recipientes han llegado a denunciar los vecinos. Este conjunto se encuentra adosado a una fachada residencial. Quintana alerta del peligro que se deriva desde el punto de vista de la declaración de un incendio y desde la perspectiva de la accesibilidad.

Vecinos y comerciantes también han advertido en diversas ocasiones de los problemas de salubridad provocados por la acumulación de residuos en este mismo punto, con la proliferación de roedores en determinadas épocas del año.