Grupo de contenedores en la travesía Doctor Sancho objeto de la resolución del Procurador del Común. Antonio de Torre
Segovia

Contra la acumulación de contenedores de basura a pocos metros del Acueducto

El Procurador del Común insta al Ayuntamiento de Segovia a retirar y redistribuir los depósitos que se concentran en la travesía Doctor Sancho

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:02

El Procurador del Común -institución que se equipara en Castilla y león al Defensor del Pueblo- insta al Ayuntamiento de Segovia a acabar con ... la acumulación de contenedores existente a la altura del número dos de la travesía Doctor Sancho, prácticamente haciendo esquina con la muy transitada avenida del Acueducto, a pocos metros del monumento santo y seña del patrimonio universal de la ciudad.

