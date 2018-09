El acueducto de Segovia soporta las vibraciones de los conciertos El acueducto de Segovia podrá ser escenario para los conciertos / Antonio De Torre El Ayuntamiento organiza un programa de charlas y actividades para dar a conocer su relación con la ciudad y su valor intangible ÁLVARO GÓMEZ Segovia Martes, 25 septiembre 2018, 08:26

El Acueducto de Segovia podrá estar ligado a la música por mucho tiempo. La preocupación por que el sonido afecte de una u otra manera al monumento, el debate de si deben o no celebrarse conciertos en su entorno y el desconocimiento sobre si las vibraciones sonoras pueden perjudicar a la estructura quedan ya zanjados con los resultados del análisis que se ha realizado tras obtener los datos correspondientes el pasado 22 de junio. «El evento sonoro analizado que comprende todas las etapas del proceso de ajuste de sonido, actos previos al concierto, fuegos artificiales y el concierto en si, no ha inducido vibraciones en el acueducto que se hayan siquiera acercado a los limites más restrictivos definidos en las distintas normas y documentos estudiados». Esa es la principal conclusión a la que ha llegado el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), organización que durante el concierto de Diana Navarro que inauguró las fiestas tomó todos los datos posibles para analizar si este tipo de actuaciones afectan con sus vibraciones al monumento.

Eduardo J. López, ingeniero del CEDEX ofrecerá una ponencia titulada 'Acueducto, respuesta a un evento sonoro' el viernes 5 incluida en las III Jornadas Acueducto de Segovia donde describirá el ensayo realizado en el concierto y ofrecerá un abanico de datos obtenidos con el estudio estos meses, cuya principal conclusión ya adelantada por Claudia de Santos, concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, vislumbra que las vibraciones de aquel concierto situado a 20 metros de los pilares son «claramente admisibles a la luz de la normativa actual». Esta información según de Santos otorga «la gran ventaja que nos permite argumentar, tener números y traspasar así el me gusta o no me gusta y el hace daño o no hace daño». «Ahora sabemos cuáles son los números y las distancias a las que se puede hacer este tipo de actos sin riesgo alguno», confiesa.

La ponencia del CEDEX pertenece al ciclo de charlas que se celebrarán en las III Jornadas Acueducto de Segovia, cuya inauguración supondrá la salida a la luz de la ordenanza que regulará al monumento. Estas jornadas forman parte del bloque divulgativo del proyecto Acueducto Magister presentado ayer, cuyo objetivo es «reconducir los flujos de conocimiento asociados al monumento hacia todo tipo de público, visitante y segoviano». Para su consecución, el Ayuntamiento se vale de la divulgación mediante las jornadas mencionadas; la actualización de guías, folletos y otro tipo publicaciones de distribución gratuita, y la traducción de textos para llegar a un público internacional. También utiliza el ámbito pedagógico, con acciones más enfocadas a los más pequeños.

Las conferencias del CEDEX y la que informa sobre la nueva ordenanza no serán las únicas, pues el programa incluye dos por día de lunes a viernes, todas ellas de media hora y celebradas en el Archivo Histórico Provincial. Bajo el lema 'Una ciudad por y para un monumento', pues según la concejala «no se entiende la ciudad sin él», las jornadas facilitarán a los ciudadanos la toma de conciencia del significado, valor y relación con la ciudad de la estructura. En una de las ponencias presentarán el programa de micromecenazgo Restituerunt organizado por el Ministerio de Cultura yDeporte, donde el Acueducto aparece como monumento preferente, lo que ofrece ciertas ventajas fiscales en sus patrocinios.

Reivindicaciones por la escasa investigación arqueológica El jueves 4 se celebrará la ponencia 'La investigación arqueológica de la ciudad romana de Segovia y su Acueducto: estado de la cuestión', donde Luciano Municio, arqueólogo de la Junta y responsable desde 1987 de la gestión en Segovia, contará a los asistentes qué se ha hecho hasta ahora y qué falta por hacer en el monumento. Claudia de Santos destacó que «el Acueducto es uno de los monumentos menos estudiados arqueológicamente a pesar de que tiene una distancia de 16 kilómetros»

Las conferencias del martes versarán sobre la Iglesia de Santa Columba la primera, y la segunda tendrá que ver con las dos imágenes instaladas en los arcos, la conocida como la Virgen del Carmen o del Acueducto y la figura de San Sebastián, cuyos restos se encuentran en el Museo Provincial.

Otras conferencias

El resto de conferencias tratan sobre la Asociación Internacional Alma Clásica; el papel del monumento como motor de la actividad física, la investigación arqueológica o la vida en el día a día de la antigua Roma. La charla que clausurará estas conferencias será la del viernes, que ahondará en las numerosas especies de aves que anidan entre los arcos.

Las conferencias irán unidas de varias actividades como las visitas guiadas para conocer el Acueducto por dentro con las visitas al desarenador de San Gabriel y al registro de la Plaza Mayor, o el recorrido del miércoles por la parte más monumental. Como novedad en esta edición podrán visitarse las Canteras de Berrocal para conocer los modos de extracción de la piedra y los usos y explotación que tiene.

Claudia de Santos también destaca la actividad de geocaching en las canteras, que permitirá explorarlas de un modo más interactivo y didáctico. Por equipos, el objetivo es encontrar una serie de objetos ocultos con la ayuda de una aplicación GPS, que tendrán información clave para comprender la importancia de las canteras en la construcción del monumento. «Es una técnica importante en educación ambiental y muy utilizada en educación patrimonial», subraya la concejala. Será el domingo 7 a las 10:00 horas y requerirá una inscripción previa y el pago de 10 euros.

En el ámbito pedagógico, los centros escolares podrán participar en el concurso Re-Crea elAcueducto, mediante el cual se hará una copia de la estructura mediante materiales reciclados.

Actividades lúdicas y didácticas

El nuevo proyecto Acueducto Magister cuenta con la pedagogía como uno de sus dos grandes ejes con el objetivo de concienciar en torno a la responsabilidad social de todos los ciudadanos de cara al Acueducto, incidiendo en la población más joven. En este sentido, el proyecto cuenta con la actividad del 'Acueducto Mutante', una herramienta didáctica basada en el sistema de Lupo, que proporciona el mecanismo para el aprendizaje lúdico. Este sistema basado en el juego de bloques de construcción permite crear una decena de modelos diferentes de la estructura.El Ayuntamiento proporcionó el año pasado dos juegos para que circulasen por los colegios de la capital y este año ha añadido uno más, que es de un material distinto y es más resistente. Este tercer juego ya se ha utilizado este verano en la Real Casa de Moneda.

Dentro de la parte pedagógica del proyecto Magister y enfocado a la promoción del turismo familiar, la mascota Govi, que «permite acercar a los niños todas las actividades de la ciudad» según Claudia de Santos, tendrá dos nuevas expresiones gráficas que mostrarán a Govi sorprendido y emocionado. Han sido creadas por quien originó al personaje, la artista Delia Murillo.

La última actuación dentro del fomento pedagógico del Acueducto es el refuerzo de la campaña de concienciación, respeto y protección del patrimonio histórico en las redes sociales, pues su mal uso ha hecho sufrir algunos ataques al monumento.