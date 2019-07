Los actores Alex O'Dogherty y Jesús Puebla estarán en el festival Festeamus Presentación del festival Festeamus. / M.R El festival de Teatro y Música se desarrollará del 19 a 21 de julio en el parque y la iglesia de San Francisco MÓNICA RICO Cuéllar Sábado, 13 julio 2019, 17:38

La Asociación Cultural Gente Festeamus ha presentado, en el marco del Cegafest, donde desarrollaba una de sus sesiones de Micros Abiertos de Poesía, la programación de la novena edición de su festival de Teatro y Música, que este año tendrá lugar del 19 al 21 de julio y se centrará en los espacios de San Francisco, tanto su parque como la nave central de su iglesia. Mimo, monólogos, clown, títeres, teatro, humor y música llenarán durante tres días la localidad con actores tan destacados como Jesús Puebla, encargado de abrir el programa, o Álex O'Dogherty, que la cerrará con la presentación de uno de sus espectáculos, ya en la noche del domingo 21 de julio. Tampoco faltará la Feria Festesanus, con artesanía y productos de la tierra, y otras iniciativas como Chateamus, en colaboración con algunos hosteleros.

El festival se abrirá en la noche del viernes con un pasacalles por los paseos y el pregón inaugural, que este año ofrecerá Jesús Puebla, actor y mimo muy ligado a Cuéllar, también en el ámbito profesional, donde figura, desde el año 2009, como uno de los actores titulares en las obras del Castillo Habitado de la localidad. El pregón es obra de Roberto García Encinas, también vinculado a esta iniciativa, en la que trabajó en el año 2009. Participó en el festival en el año 2012 con la Orquesta Torbellino. La cita contará con el acompañamiento musical de La Orquestina de la Abuela Pina.

Será en la nave central de San Francisco, el mismo escenario al que poco después volverá a subir Jesús Puebla, en esta ocasión encarnado en uno de sus personajes, el señor Pip, que llega cargado con su maleta y buscando siempre el norte en su inseparable mapa con el espectáculo 'Las tribulaciones del Señor Pip'.

El festival continuará el sábado con mucha más actividad. La primera de ellas un taller de mimo a cargo de Jesús Puebla, cuyos alumnos realizarán una muestra de lo aprendido a partir de las 13:30 horas en los paseos de San Francisco. También durante la misma comenzará Chateamus, un vermú musical que estará animado por la Charanga El Salseo.

Los Paseos de San Francisco también será el lugar donde a las 12:00 horas tendrá lugar la inauguración de Festesanus, la tercera edición de la Feria de Productos Artesanos y de la Tierra que va ligada al festival de música y teatro y que permanecerá abierta hasta la clausura del mismo, es decir, hasta la noche del domingo.

La feria se podrá visitar durante toda la jornada, aunque seguramente la mayor parte de público llegue durante la tarde, momento en el que también se podrá disfrutar de un espectáculo de teatro y humor con la compañía palentina Garrapete, que presentará 'La familia Querubini', una iniciativa de clown que parte de la premisa de que los payasos salieron del circo para acercarse a las plazas y los teatros.

Ya por la noche, a partir de las 23:30 horas, la música llenará Festeamus con un concierto doble, en el que se contará con las actuaciones de las bandas Hijos de Overón y Dekanteo. Peligro de fusión. Será en la nave central de San Francisco, en cuyo interior también se instalará una barra. Los beneficios se destinarán a sufragar el festival.

Pasacalles y vermú

Durante la mañana del domingo, a partir de las 13:00 horas, tendrá lugar una nueva edición de Chateamus, un pasacalles musical que animará al vermú de los vecinos. La banda madrileña The Jazz on Five será la encargada de poner el ritmo por las distintas calles de la localidad, recorriendo los bares colaboradores con la iniciativa y los paseos de San Francisco. Con la aportación de los establecimientos hosteleros se ayuda a sufragar los gastos de los artistas y los propios del festival.

Ya por la tarde, a partir de las 19:00 horas, serán los títeres y cuentos para toda la familia los que tomen los paseos de San Francisco. Lo harán con el colectivo El Calabacín Errante, que presentará 'Cuentos en una caja'. Además, también se desarrollará un taller de cariocas.

El punto y final a esta novena edición de Festeamus lo pondrá el conocido actor y monologuista Álex O'Dogherty, que presentará su espectáculo 'Cosas de esas', en el que mezcla teatro musical y humor. Será a partir de las 22:00 horas en la iglesia de San Francisco donde el popular actor, uno de los monologuistas más veteranos que hay en España, presente su último 'show', calificado como el más versátil y divertido.

En 'Cosas de Esas', como su propio nombre indica, O'Dogherty mezcla unas cosas que ya hizo en otros espectáculos con otras que nunca hizo «y que probablemente no vuelva a hacer». Serán música, monólogos, canciones, juegos con el público e improvisaciones, convirtiendo cada uno en un espectáculo irrepetible, en el que se incluirá «lo mejor de lo peor de su amplio repertorio».

La Asociación Cultural Gente Festeamus espera una buena respuesta del público, y se intentará que gracias a la programación se pueda superar la asistencia de personas, que el año pasado se cifró en cerca de 3.000 de viernes a domingo. Para ello, además de utilizar las redes sociales, se realizará cartelería que se repartirá por multitud de localidades y ciudades y se elaborarán 5.000 dípticos con los que promocionar los espectáculos del festival.