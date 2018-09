Aceves invita al PP a trasladar a la Fiscalía las denuncias sobre el CAT José Luis Aceves y Miguel Merino, este viernes en la sede del PSOE de Segovia. / E. N. El PSOE menciona que han ofrecido información en 23 mesas informativas y en 19 ocasiones en el pleno municipal EL NORTE Segovia Sábado, 29 septiembre 2018, 12:26

El PSOE defiende a Clara Luquero, alcaldesa de Segovia, y apoya su gestión al frente del gobierno municipal. El secretario provincial socialista, José Luis Aceves, destaca la «absoluta transparencia» del equipo de gobierno socialista en el asunto del CAT, «donde no se ocultó nada y se ha ofrecido información en 23 mesas informativas y en diecinueve ocasiones en el pleno municipal», por lo que considera que el Partido Popular «sólo busca enfangar» la vida política municipal y «esconder sus incompetencias, sus problemas internos, su falta de liderazgo y su proyecto de ciudad en positivo».

Aceves, exige «por coherencia política, dignidad y respeto a la ciudadanía» a la presidenta Provincial del PP, Paloma Sanz, que si las palabras de la portavoz municipal consideran que son ciertas, «trasladen toda la información de forma urgente a la fiscalía y que también denuncien a todas aquellas instituciones a las que pretenden involucrar (Ministerio, Intervención, Tribunal de Cuentas y Comisión Europea)». De no considerarlo así, el socialista invita a Sanz a que «si tiene autoridad en su partido modere la oposición corrosiva y negativa de su compañera».

«Resulta curioso que después de los siete años de Gobierno de Rajoy, donde tuvieron oportunidad de tener toda la información a través del Ministerio no lo hicieran, o tal vez, sí lo tienen y como no encontraron nada, sólo buscan ensuciar a la ciudad y a su alcaldesa para aparentar que hacen algo», declara.

Aceves se muestra tajante e invita a los populares a «que digan claramente que no les gustan las facturas o el edificio, pero no pueden decir que hay nada delictivo en el asunto». El secretario provincial puso en duda que «tal vez, no les guste que se inaugure y lleguen empresas, se cree empleo y los segovianos encuentren un empleo».

Nerviosismo y «locura»

Miguel Merino, portavoz de la Agrupación Municipal del PSOE en la ciudad, indicó que las manifestaciones del PP no están motivadas por argumentos, si no que «están incitadas por el nerviosismo de no saber dónde están y no saber a dónde ir».

Merino calificó de «corrosivas» las acusaciones del PP porque «mienten, difaman, cuentan una versión con subterfugios, con acusaciones veladas pero sin aclarar nada». Con esto, considera que los populares pretenden «intoxicar a la sociedad, desinformar y tratar de justificar las asignaciones y liberaciones de sus concejales con una rueda de prensa semanal o quincenal en la que repiten el mismo mensaje».

José Luis Aceves también se refirió a la situación nacional y exigió al PP y Ciudadanos que en su «locura colectiva antisocial piensen, aunque sea sólo un poco en las necesidades de los segovianos, y apoyen las medidas del gobierno para mejorar su presente y futuro».

El socialista califica de «hartazgo ciudadano» la estrategia de estos partidos de «buscar al estilo de la Gestapo cualquier cuestión del pasado de los políticos socialistas para intentar esconder sus problemas internos, la ineptitud, falta de proyecto y nulidad de liderazgo de los partidos de derecha para nuestro país, comunidad autónoma y provincia». «Nos preguntamos si nos van a sacar también algún día cuando éramos jóvenes estudiantes y no acudimos algún día a clase», sentenció.