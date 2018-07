Aceves acusa al PP de «amenazas y extorsiones» a alcaldes del PSOE José Luis Aceves, durante una comparecencia en la sede del PSOE de Segovia. / El Norte Miguel Ángel de Vicente llama «mentiroso» al secretario provincial de los socialistas EL NORTE Segovia Sábado, 28 julio 2018, 13:25

La llegada de Pablo Casado a la presencia del Partido Popular ha atizado las brasas de la lucha de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019 en la provincia. El secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, denunció ayer «amenazas y extorsiones» del PP hacia algunos alcaldes socialistas para que no se presenten bajo estas siglas en las candidaturas para las elecciones de 2019, y la reacción de los populares, para desmentirlo categóricamente, no se hizo esperar. El secretario general del PP, Miguel Ángel de Vicente mostró su «sorpresa» y «malestar» por las declaraciones de Aceves, que había reclamado públicamente a la presidenta del PP, Paloma Sanz, que «cese inmediatamente esta situación de acoso y derribo», porque si no están dispuestos «a hacer lo que sea necesario», incluso a acudir a los tribunales, informó Ical.

Aceves explicó que «estas extorsiones» comenzaron hace un par de semanas con alcaldes de pequeños municipios y lo achacó al «nerviosismo» de los populares por «las dificultades» para configurar candidaturas. Aveces reclamó a Paloma Sanz que «paren hoy mismo esta sinrazón y barbarie», que calificó como «manejos del pasado, de hace demasiados años».

El secretario general del PSOE lamentó que «un alcalde del PP amenace a otro del PSOE con cuestiones vinculadas con la gestión de un consistorio», diciendóle que «le van a quitar ciertas cuestiones ordinarias en el funcionamiento de una administración local». Aceves se preguntó que «si a esto ha llegado el señor Casado, imponiendo el radicalismo en el Partido Popular», para ser «un partido ultra que extorsiona a sus rivales políticos, algo absolutamente lamentable».

Ante esta situación, advirtió, el PP le encontrará «de frente» y si la actitud se mantiene «plantearemos acciones incluso judiciales» para acabar «con estas formas arcaicas», que «nada tienen que ver con lo que tiene que ser una democracia y la defensa de la ciudadanía».

El secretario provincial del Partido Socialista afirmó que vienen observando, «con pesar», la situación del Partido Popular en varias instituciones, especialmente en el Ayuntamiento de la capital, con un grupo municipal que «no es útil para la ciudadanía»y solo muestra «obsesión» con el equipo de gobierno y con la alcaldesa, Clara Luquero, pero sin tener «en el horizonte» un proyecto de futuro para la ciudad «porque no aportan ideas ni proponen medidas, solo crítica barata».

José Luis Aceves habló de «la radicalización de las dos derechas», del PP y de Ciudadanos, que están «obsesionados y mirándose el ombligo» sin «nada que aportar serio y útil» para la ciudadanía, y reclamó a los populares que «dejen sus cuitas internas»y «miren más por los intereses de los segovianos».

11.000 segovianos menos El secretario general del PSOE de Segovia aseguró que a la hora de abordar el tema de la despoblación, el Partido Popular, «ni está ni se le espera» y, además «si puede utiliza hasta la mentira». Aveces criticó que el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, caiga «en la autocomplaciencia» y se muestre satisfecho de su gestión, cuando desde el día que tomó posición hasta hoy, «hay 11.000 segovianos menos en los padrones de habitantes de la provincia». Para Aceves, las afirmaciones del responsable de la Diputación solo intentan tapar «los problemas internos» del PP.

«Miedo y paranoia»

De Vicente interpreta las manifestaciones de Aveces como «la respuesta al miedo y la paranoia»de los responsables del PSOE de Segovia porque en «el escrutinio que han realizado en sus bases» no se respalda su gestión política «ni en la oposición, ni ahora gobernando». El secretario provincial del PP insistió en que «es totalmente falso» que ningún miembro del partido haya hecho «ninguna consulta» a un alcalde que represente al Partido Socialista y «menos que se haya extorsionado o se haya intentado manipular a nadie».

Miguel Ángel de Vicente remarcó que «esta no es la forma de actuar» del PP porque su código ético no les «permite realizar acciones de este tipo». Además, argumentó, que siempre que un alcalde o concejal de otro grupo político quiere ir al Partido Popular, se lo traslada al partido y «nunca al revés». Las manifestaciones de Aceves le parecen al dirigente popular más propias «de una pataleta de colegio del niño al que no le dejan jugar con un juguete que quiere».

También indicó que el partido tiene «tiene autonomía propia para tomar sus decisiones y acciones», a diferencia del partido de Aceves, que «es una sucursal del PSOE en esta provincia». De Vicente sostiene que tiene que ser «muy duro» presentarse a varias citas electorales «y no ganar en ninguna».