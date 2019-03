Los 631 accidentes de tráfico de 2018 en la ciudad se saldaron con 109 víctimas Accidente en la Cuesta de los Hoyos. / El Norte En los 43 atropellos, dos menos que el año anterior, resultaron lesionadas 41 personas MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Martes, 26 marzo 2019, 11:30

El Ayuntamiento de Segovia no gana para reponer bolardos de granito en la Cuesta de los Hoyos. Es un decir, claro. La realidad dice que es relativamente frecuente ver las piedras arrancadas del anclaje, sobre todo en dos curvas concretas, como consecuencia de accidentes de circulación, y el coste no es tan elevado, pero sí es constante. De hecho, esta vía de titularidad autonómica no es la que tiene un dato más abultado de accidentes, pero sí es la que registró un mayor aumento el año pasado: de ocho en 2017 a 16 en 2018, el doble, aunque se mantiene la cifra en la media anual de la vía, que es de 17. La relación de accidentes que facilita el concejal de Tráfico y Movilidad, Ramón Muñoz-Torrero, suma en total 631 el año pasado en el informe realizado por la Policía Local, que suma 109 víctimas, y muestra un ligero repunte de la accidentalidad en las vías urbanas del municipio de Segovia, en especial si se toman en cuenta los datos desde 2013, pues desde 2008 hasta aquel año la gráfica fue descendente. Comenta el edil que la crisis económica «se notó en estos años en el número de vehículos circulando, y con la mejora de la economía ahora se percibe un aumento del tráfico y más accidentes».

Con todo, la variación no es alarmante. Porque si en 2008 se produjeron 787 accidentes, la cifra fue bajando hasta los 566 de 2013, para repuntar después hasta los 631 del año pasado. Así que en estos diez años la disminución es «importante», indica Muñoz-Torrero, pues supone un 20% menos.

En la estadística del año pasado se ve que el resultado de los 631 accidentes fue en casi nueve de cada diez casos de daños materiales en los vehículos implicados (en 545), y en los otros 86 hay que lamentar 109 víctimas, que sufrieron heridas de diversa consideración. No hubo ninguna víctima mortal, a pesar de que en la relación también destacan los atropellos, que el año pasado fueron 43, dos menos que en 2017, y en dos de ellos no hubo peatones lesionados.

En este apartado de atropellos destaca Muñoz-Torrero que «no hay puntos negros», aunque de forma genérica sí destaca que la mayoría ocurrieron en pasos de peatones debidamente señalizados. También llaman la atención las circunstancias, pues en 11 atropellos había condiciones meteorológica adversas; otros 13 ocurrieron de noche y en 36 de los 43 el suceso se produjo en sitios donde el peatón tiene preferencia, es decir en pasos de cebra o zonas de preferencia peatonal.

De todas formas, el concejal destaca que solo hay dos puntos coincidentes entre todos esos atropellos, esto es, dos pasos de peatones en los que hubo dos accidentes: el cruce de la parte superior de la calle San Gabriel con la glorieta de Dionisio Duque (lugar de paso de muchas personas desde o hacia el barrio de La Albuera) y el paso de peatones de la avenida Gerardo Diego hacia la avenida de la Constitución y la de Vicente Aleixandre, «pero en general no hay un punto negro ni más coincidencias en los atropellos de peatones», señala Muñoz-Torrero.

Sucesos por calles

En el conjunto de los accidentes de circulación Vía Roma es la avenida que tuvo más siniestros y en la que, en números absolutos, hubo un mayor aumento. Los 37 accidentes del año pasado fueron 11 más que el anterior, aunque esta no es el lugar donde el año pasado aumentaron más los siniestros, pues la Cuesta de los Hoyos se lleva la palma al duplicar el número, de ocho a 16, pero lo que se sale de la media es la cifra del año anterior porque la media está en 17.

En la evolución con una perspectiva de más tiempo es significativo que, por ejemplo, desde 2004 hayan descendido a la mitad, de 61 a 30, los accidentes en la avenida de Padre Claret. Y en el mismo periodo de catorce años son menos de la mitad los ocurridos en la avenida Don Juan de Borbón, pues han pasado de 40 a 17, casi la misma proporción que en el Paseo de Ezequiel González, de 42 en 2004 a 17 el año pasado, y en la avenida de la Constitución, de 41 a 17. Y llama la atención que la calle San Gabriel, en la actualidad una de las que soporta un tráfico más denso y con un incremento notable desde que comenzaron las obras de desdoblamiento de la SG-20, no tenga ni un solo incidente de circulación en todo el año. Es probable que, como apunta el concejal, se deba a que «la circulación es intensa pero es muy lenta, porque los coches van a poca velocidad y no pasan de segunda marcha».

Tipos y causas

Indica el concejal de Tráfico y Movilidad que es complicado obtener todos los datos de todos los accidentes, pues de realizar los diferentes informes se ocupan varias secciones de la Policía Local y a lo largo del año emiten alrededor de diez mil, de manera que sobre las causas aporta solo un resumen. De los 631 siniestros de tráfico del año pasado, el 44% y un total de 279 fueron colisiones entre dos vehículos; 94, embestidas por alcance; 59, raspados (lo que los conductores llaman un rozón), 26 consistieron en salidas de la vía, 43 fueron atropellos, 16 caídas (ciclistas o motoristas), siete topetazos, y uno fue un vuelco.

¿Qué causa tuvieron estos accidentes? En la mayoría de los casos, en 563, fueron infracciones del reglamento de circulación y la ley de seguridad vial, es decir, exceso de velocidad o una conducción inadecuada para las condiciones de la vía; en 19 casos fueron causas fisiológicas y todas relacionadas con el consumo de alcohol o drogas, pues todos dieron positivo en las pruebas realizadas tras el accidente.

Fugados y cazados

En los informes de la Policía Local, detalla Muñoz-Torrero, también hay siete accidentes achacables al estado de las vías, tres al estado de los vehículos implicados y 19 a otras causas. Pero hay otro dato que merece la pena destacar y que destaca el concejal, pues entre todas las colisiones y raspados de vehículos hubo 93 accidentes con fuga, es decir, en los que el conductor que causó el accidente huyó del lugar sin dejar referencia de sus datos y del seguro. Aunque a casi todos ellos les salió mal la jugada: la Policía Local resolvió a la postre 79 de estos expedientes al localizar a los coches huidos y sus propietarios, subrayó el concejal.