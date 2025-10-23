Un accidente en cadena en la A-1 con siete vehículos implicados resulta sin heridos La presencia de una rueda reventada en la calzada ha provocado la colisión múltiple en la autovía a la altura de Grajera

Un accidente múltiple con siete vehículos implicados ocurrido este jueves en la autovía A-1, a la altura de Grajera, ha resultado sin heridos. La colisión se ha producido por la presencia de un obstáculo en la calzada, pero afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales y tampoco se ha cortado el tráfico, aunque sí que ha habido puntuales retenciones.

Los hechos han tenido lugar pasadas las 20:30 horas, cuando la sala de operaciones de Emergencias 1-1-2 Castilla y León ha recibido sendas llamadas en las que se informaba de que varios vehículos habían chocado en el punto kilomérico 121 de la autovía A-1, en dirección Madrid, a la altura de Grajera, en la provincia de Segovia. Fuentes del servicio de emergencias confirman que la colisión en cadena se había producido a consecuencia de «una rueda reventada en la calzada».

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de Segovia para regular la circulación en esta vía de alta capacidad, aunque no ha sido necesario proceder al corte de la carretera porque los vehículos accidentados estaban apartados en el arcén. «No hay heridos hasta el momento», ha confirmado el 1-1-2.