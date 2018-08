«Por mi abuelo, donaré el dinero que gane tocando en la calle a los enfermos de alzhéimer» Juan Tabanera, con su guitarra en la avenida del Acueducto. / Antonio Tanarro Juan Tabanera actúa en la avenida del Acueducto SUSANA CASTILLEJO Segovia Domingo, 5 agosto 2018, 13:21

Acaba de estrenarse como músico callejero y no le va nada mal. En su primera jornada en la Avenida del Acueducto, junto a la iglesia de San Clemente, consiguió cerca de cien euros.

–¿Cuándo surgió su interés por la música?

–Desde que era muy chiquitito siempre he tenido mucho interés por la música. Con ocho años empecé a tocar la guitarra y a partir de ahí ha sido un pilar fundamental en mi vida. Ahora me dedico a ello, soy profesor de música y quiero que mis alumnos aprendan esta profesión.

–¿Tienes estudios musicales?

–Estudios como tal no tengo. Aprendí a tocar la guitarra y me he sacado algún curso de solfeo y temas relacionados. Mi estudio principal es Magisterio con especialización musical. El amor por la música son mis estudios.

–¿Ha pensado dedicarse a ello profesionalmente?

–Profesionalmente no. Lo que me gustaría es que en un futuro pudiese ser mi 'hobbie', pero no profesionalmente. Es muy complicado hoy en día vivir de ello únicamente y por ello tendré que compaginarlo con mi carrera como profesor. A día de hoy el nivel que hay es grandísimo y formar una banda es algo complicado.

–¿Qué le ha impulsado a tocar en la calle?

–Principalmente, el tiempo libre durante las vacaciones que tenemos los profesores en verano. Pensé que sería buena idea probar. Desde el primer momento, además, tenía claro que iba a donar los beneficios que consiga, ya que con un pequeño gesto se puede ayudar a las personas que de verdad lo necesitan y todo lo que sea apoyar, que no falte.

–¿A que asociación va a donar el dinero que obtenga?

–Me gustaría donar todo el dinero recaudado en estas actuaciones a AFA Segovia, que es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer. Mi abuelo sufrió esta enfermedad, y al igual que él siempre nos ayudó mucho a toda la familia, ahora creo que es el momento de agradecérselo y que seamos nosotros quien les podamos ayudar cada día.

–¿Tiene pensado algún tipo de promoción para que su iniciativa llegue a un mayor público?

–Bueno, tampoco a niveles muy grandes, pero me he creado un perfil en Instagram (@juantllmusic) para poder subir vídeos, fotos, sitios donde tocaré y poder compartir todo lo que hago musicalmente con aquellos que les interese y quieran conocerme.

–Ser músico callejero todavía no está bien visto por algunos sectores de la sociedad...

–Yo creo que alguien que sale a la calle a compartir con desconocidos aquello que más le gusta, como puede ser la música, no tiene que estar mal visto. Desde el corazón de un músico callejero, solo queremos compartir lo que mejor sabemos hacer, que es tocar y cantar, y esperemos que ese tipo de percepción vaya cambiando para bien.

–¿Con qué tipo de música se identifica?

–Sobre todo con música pop y rock, y con autores nacionales. Me gusta mucho Sidecars y El Niño de la Hipoteca, pero mi repertorio es amplio y disfruto conociendo cosas nuevas.

–¿Ha realizado algún concierto de forma profesional?

–Más que concierto digamos actuación. Sí que he tenido alguna por ahí, pero más a nivel amateur, como puedo estar haciendo aquí. He actuado alguna vez en algún evento o en algún bar, pero cosillas que tampoco tienen un público abundante.

–¿Por qué ha solicitado este sitio en concreto?

–Yo pedí dos sitios, que son los que más afluencia pueden tener de público y los más transitados: la Casa de los Picos y la Avenida del Acueducto. Puedo actuar en los dos. Cuanta más gente pase, más beneficios podré sacar en este proyecto.