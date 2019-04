Los abogados de Segovia confirman el aumento de la demanda de justicia gratuita y de oficio

273 letrados en ejercicio y 190 no ejercientes

El Colegio de Abogados de Segovia tiene inscritos en la actualidad 273 letrados ejercientes y otros 190 que no ejercen la profesión. Entre 120 y 125 de los ejercientes (el número varía con frecuencia) están inscritos en el turno d eoficio y asistencia letrada. El Colegio, que celebró este viernes su fiesta pascual, entregó distinciones a los letrados con 40 años de ejercicio: la insignia de oro a los letrados Teresa Gómez Garcillán, Juan Antonio Gozalo de Apellániz, Diego Peñalosa Izuzquiza y Felipe Provencio Barrio; diploma como no ejerciente a Manuel González-Herrero González. A los que cumplen 25 años de ejercicio, la insignia de plata a los ejercientes Carlos benito Gil, Guillermo Cañas Migueláñez, Juan Luis Figueredo Alonso, Manuel Holgueras Fariña, Aurelio Izquierdo Tabanera, JuanCarlos Martín Tapias, Piedad Josefina de la Orden y David Puente Domingo; y un diploma a los no ejercientes María Luisa Gómez Rodríguez, Teresa Pérez Muñoz, Helmoot Romero Devia y Julio Santabárbara Domeque. Además, ayer juró una nueva letrada, María Esther González Pascual.