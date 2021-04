Vox aboga por volver a colgar crucifijos en el Ayuntamiento de El Espinar «Perder el tiempo en estas cosas es absurdo con la que está cayendo», replica el alcalde, del PP, Javier Figueredo Último pleno en el Ayuntamiento de El Espinar. / PEDRO LUIS MERINO BERTA JIMÉNEZ Segovia Miércoles, 7 abril 2021, 11:23

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Espinar, Montserrat Sanz, ha anunciado que su grupo municipal presentará en el pleno del próximo mes de mayo una moción para solicitar que se vuelva a colocar en el salón de plenos el crucifijo que antes se ubicaba en este lugar, así como los símbolos religiosos que se retiraron del tanatorio municipal. La iniciativa, prevista para debatirse este miércoles, se retirará del orden del día por contener «errores de redacción», según apunta Sanz. «Hemos querido subsanarlos antes de que la moción se debatiera», dice. La propuesta contenía algunos artículos y títulos legislativos que no se correspondían con la normativa autonómica de Castilla y León.

Para la formación de extrema derecha, la retirada del crucifijo del salón de plenos hace ya más de una década «vulnera los derechos de los ciudadanos contemplados en el artículo 16 de la Constitución española», que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. «Entendemos que para los cristianos y católicos es un derecho que se vulnera», argumenta Montserrat Sanz, quien, sin embargo, no cree que la colocación de un crucifijo en un espacio municipal pueda resultar un hecho discriminatorio para aquellos que profesen otras religiones. En la moción, la concejala de Vox y segunda teniente de alcalde pedirá también que se cataloguen como Bienes de Interés Cultural las cruces que se encuentran en las vías y lugares públicos de El Espinar. «Nos gustaría que se reconocieran las que están por todo el municipio», afirma. Por el momento, Vox no ha hablado con ningún partido político para que apoye la moción pero no descarta que sus socios de gobierno puedan hacerlo.

No obstante, el alcalde del municipio, Javier Figueredo (PP), ha dejado claro que el artículo 16 «hay que leerlo bien» e insiste en que «no se puede imponer una religión». «Hay ciertas cosas que no vamos a votar porque va en contra de nuestro pensamiento. Hay que ser coherentes», añade el regidor, quien explica que ya hay imágenes religiosas en el salón de plenos, concretamente, dos cuadros que representan a la Virgen de la Fuencisla y al Cristo del Caloco.

Figueredo declara que la presentación de esta moción por parte de Vox no perjudicará al equipo de gobierno. «Lo hemos hablado muchas veces, cada partido es diferente y cada uno tiene una opinión, por lo que es libre de presentar las mociones que quiera», apunta. Aun así, opina que «no tiene sentido ahora volver otra vez a guerras de hace tiempo» y resume: «Perder el tiempo en estas cosas es absurdo con la que está cayendo. Creo que tenemos asuntos más importantes en este Ayuntamiento que mirar si ponemos un crucifijo o dónde lo ponemos».